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Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak

Mersin'de yapımı devam eden Değirmençay Barajının tamamlanmasıyla 31 bin 310 dekar arazinin suya kavuşacağı bildirildi.

23.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:02
Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak
Mersin 'de yapımı devam eden Değirmençay Barajının tamamlanmasıyla 31 bin 310 dekar arazinin suya kavuşacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in 30 kilometre kuzeybatısında, Mezitli Erçel Projesi kapsamında Erçel Deresi üzerinde sulama ve içmesuyu amacıyla inşa edilen Değirmençay Barajı'nda yüzde 13 fiziki gerçekleşme sağlandı. Baraj ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 31.310 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda 677 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli tamamlandı. Diğer kısımlardaki çalışmalar devam etmektedir.

Temelden 110,5 metre yüksekliğe sahip Değirmençay Barajı 37,5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Değirmençay Barajı'nın su tutması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 35 milyon 31 bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Su İşleri, Değirmençay, Mersin, Ekonomi

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