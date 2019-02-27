Değirmenci, "Tankların Namlusu Artık İstikametini Bulmuştur"

Kaynak: İHA

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş Sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 28 Şubat 1997 yılında yapılan 'postmodern' darbenin 22. yıldönümünde "28 Şubat darbesiyle sadece demokrasi tarihimizde değil, insanlarımızın zihinlerinde ve yüreklerinde de derin yaralar açılmıştır. O dönem sokak ve caddelerde milletimize gözdağı vermek için yürütülen tankların namluları, şükürler olsun ki bugün istikametini bulmuştur" açıklamasını yaptı."28 Şubat darbesiyle, milletimizin inançları hırpalanmış, özellikle muhafazakar kesimi temsil eden insanlarımızın hakları ayaklar altına alınmış, silahlarla demokrasimiz dizayn edilmeye çalışılmıştır" diyen Değirmenci, "O karanlık günlerde insanlık askıya alınmış, 'İrtica hortladı', 'Şeriat geliyor' söylemleriyle toplumumuzun belli bir kesimi baskı altına alınmış, haksızlıklar, yasaklar ve Müslümanlara zulüm tavan yapmıştır. Sendikamızın Kayseri şube başkanlığını yaptığım o dönemde sendikal faaliyetlerimizi yapmamız dahi engellenerek, işçinin emeğini savunmamızın önüne geçilmişti. Bu ülke insanı için çalışmamıza, yerli ve milli bir çizgide olmamıza rağmen, o dönemde gördüğümüz zulüm kelimelerle anlatılamaz. Ülkemizi geriye götüren eşsiz acıların yaşandığı o günler artık geride kalmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin millet tarafından bastırılmasıyla bugün, postalların dolayısıyla vesayet sisteminin devri artık tamamen sona ermiştir" ifadelerini kullandı."Doğrudan veya dolaylı tüm müdahalelerin karşısındayız"Özçelik-İş Sendikası olarak her zaman millet iradesinin yanında olmayı görev bildiklerini, bu iradeye yapılan doğrudan veya dolaylı her türlü müdahalenin karşısında olduklarını kaydeden Değirmenci, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle askerimiz kışlasını dönmüştür. Asli görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, özellikle terörist unsurlara karşı ülkemiz sınırları içinde, Kuzey Irak'ta, Afrin'de, Cerabblus'ta ve Azez'de destansı başarıların altına imza atmıştır" diyerek son dönemdeki askeri başarılara dikkat çekti.Etkileri bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinin açtığı yaralarının son yıllardaki reformlarla sarıldığını belirten Değirmenci, "Anti demokratik uygulamalar ülkedeki istikrar umutlarını yerle bir ederek, ekonomik krizlerin çıkmasına neden olmuştur. Çalışan kesimin de o dönemde açlığa, yoksulluğa maruz bırakıldığını biliyoruz. Rabbim o karanlık günleri ve acıları bu millete bir daha yaşatmasın" dedi. - KARABÜK