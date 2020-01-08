Değirmenci: "TEMSA için herkesin sorumluluk almasını bekliyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "TEMSA'nın önceki sahipleri olan Sabancı Holdingin, TEMSA'da yeniden üretimin başlatılması ve ortadaki belirsizlik ortamının kaldırılması için ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz" dedi.



Değirmenci, yaptığı açıklamada, TEMSA'da Sabancı Holding'in harekete geçmesinin vaktinin geldiğini ifade ederek, "Bu işteki tarafların, dünya markası olan TEMSA gibi kıymetli bir kuruluşu yeniden ayağa kaldırılmasını beklerken, bu işin belirsizliğe sürüklenmesi, işçiler olarak yarınlarımızdan endişe duymamıza neden olmaktadır. Tarafları acilen masa başında buluşmaya ve bu işi çözmeye davet ediyoruz. Ortada dolaşan bilgi kirliliği, bu yaraya merhem bulmamızı daha da zorlaşıyor. Bu nedenle ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunan, ocağımızın tütmesine vesile olan iş yerimiz TEMSA'nın üretime geçmesi için, bugüne kadar ülkemize çeşitli yatırımlar yaparak binlerce emekçiyi istihdam eden, sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyurmuş olan Sabancı Holding'in TEMSA'da şalterin yeniden kaldırılmasına katkı vermesini istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu.



Bir an evvel üretime başlayarak hem Adana'ya hem de ülkeye kazandırmak için sabırsızlandıklarını belirten Başkan Değirmenci, şunları kaydetti:



"Üretim yapılmadan geçirilen her bir gün hem biz emekçilere zarar veriyor hem de TEMSA'nın marka değerini aşağılara çekiyor. Yıkmak kolay olandır. Zor olanı yapmaktır, inşa etmektir. Emeklerimizle, nasırlı ellerimizle bugünlere getirdiğimiz TEMSA'ya sahip çıkmamak büyük vebaldir. Bugün tüm tarafları, zor olanı başarmaya, inşa etmeye çağırıyoruz. TEMSA'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu işin çözüme kavuşması için başta Sabancı Holding olmak üzere herkesin sorumluluk almasını bekliyoruz. Aksi halde üyelerimizle birlikte hem üyelerimizin hem TEMSA'nın hem de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde mücadeleye başlayacağımızın bilinmesini istiyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA