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Değirmendere'ye yeni bir duble bağlantı yolu kazandırıldı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesi Yüzbaşılar bölgesinde hayata geçirilen ve ana yol güzergahında hizmet vermeye başlayan köprülü kavşağın bağlantı yollarının geldiği son durumu yerinde inceledi.

22.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:15Değirmendere'ye yeni bir duble bağlantı yolu kazandırıldı
Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçesi Yüzbaşılar bölgesinde hayata geçirilen ve ana yol güzergahında hizmet vermeye başlayan köprülü kavşağın bağlantı yollarının geldiği son durumu yerinde inceledi.

Gölcük Yüzbaşılar'da yeni yapılacak Devlet Hastanesi inşaatı tamamlandığında yaşanacak araç trafiğine de cevap verecek projenin bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Anayol ve kavşak kolları ile beraber 2 bin 800 metre uzunluğunda olan köprülü kavşaktan Atatürk Mahallesine Orkide Sokağa bağlanmak suretiyle yeni bir duble bağlantı yolu yaptık. Ayrıca Yüzbaşılar Mahallesi'ne giden yirmi metrelik yolu da bulvar haline getirdik" dedi.

"Daha yaşanabilir bir kent için"

kavşak ile beraber Atatürk Mahallesi, Topçular Mahallesi ve Yüzbaşılar Mahalleleri arası kesintisiz trafik akışı sağlanan projenin son durumunu yerinde gören Başkan Büyükakın'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik personeller eşlik etti. Projenin yüzde 99'unun tamamlandığı, dere ıslahı ve çevre düzenlemelerini de inceleyen Başkan Büyükakın, "Her projemizin merkezinde insan olduğunu her fırsatta söyledik. İşte bu çalışmamız da vatandaşımızın mutluluğu ve daha yaşanabilir bir kent içindir" diye konuştu.

"Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak"

Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği ve Gölcük Belediyesi tarafından Başkomutan Caddesi'nde yapılan katlı otopark ile meslek edindirme kurslarının yapılacağı projeyi de inceleyen Başkan Büyükakın, "Değirmendere merkezdeki otopark sorununu çözecek bu proje için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 260 araçlık otopark vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak. Otoparkın en üstünde oluşturulan meslek edindirme kurslarıyla da bu bölgemizdeki taleplere cevap verilecek" dedi. - KOCAELİ

Değirmendere, Kocaeli, Köprülü, Gölcük, Güncel

Kaynak: İHA

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