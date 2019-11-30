Haberler » 3. Sayfa » Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haber

Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da değirmenin bakımın yapmak isterken kafasına küskünün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

30.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:55Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
'da değirmenin bakımın yapmak isterken kafasına küskünün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki elektrikli değirmenin bakımını yapan Fikri Beşikçi (83), küskü ile değirmen taşını kaldırmak istedi. Küskü, değirmen taşından kurtularak yaşlı adamın kafasına çarptı. Olayı önemsemeyen yaşlı adam çalışmasına devam etti. Yaşlaşık 10 gün sonra rahatsızlanarak ailesi tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Fikri Beşikçi, kalp krizi şüphesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Ayvacık, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:22 Almanya'da baltalı rehine krizi
17:19 Şanlıurfa'da terör operasyonu
17:18 Miras kavgasında eniştesini öldürdü
17:17 Kaybolan yaşlı kadını 30 kişilik arama, kurtarma ekibi buldu
17:16 Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
30.11.2019 17:28:32