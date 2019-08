Değirmenköy Domates festivali'nde köy pazarı müjdesi

Değirmenköy Domates festivali'nde köy pazarı müjdesiİSTANBUL - Bu yıl 35'incisi yapılan Değirmenköy Domates Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Festivalde en iyi domatesi üreten Ecem Ceylan, tam altının sahibi olurken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz," "Silivri'de organik köy pazarını en kısa sürede yaparak İstanbul 'a hediye edeceğiz" dedi. Değirmenköy Domatesi'nin tanıtılması için Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Domates Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Festivale, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Festival, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.Değirmenköy Mahallesi, ilçe dışından gelen binlerce misafire ev sahipliği yaparken, tezgahları dolduran organik domateslere gösterilen ilgi üreticinin yüzünü güldürdü. Festival programı yarışmalar ile start aldı. En İyi Domates Yarışması'na katılan 68 üreticinin domatesleri 7 farklı kategoride değerlendirilen, doğal domatesler kıyasıya rekabet etti. Lezzet ve çekirdek durumu gibi farklı özellikleriyle incelenen domatesler, ziraat mühendislerinden oluşan seçkin jüri üyelerince değerlendirildi. Silivri Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen yarışmada, tüm izleyicilere domates ve peynir ikramı yapılırken, üretimi teşvik etmek amacıyla üreticilere gram altın hediye edildi.En iyi domatesi üretene tam altınDomates güzeli seçilmek için sahnede yerini alan birbirinden güzel on genç kız müzikler eşliğinde platformda yürüdü. Yarışmada Aleyna Çalışkan birinci oldu. Altın ödülünü Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz takdim ederken, sürpriz hediyeler kazanan ikinci Zeynep Güneş'in ödülünü MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, üçüncü Ebru Mutlu'nun hediyesini ise jüri üyeleri takdim etti. Silivri'nin en iyi domatesini ise bu yıl yine Ecem Ceylan üreterek tam altın ödülünü kaptı. Yarışmada dereceye girerek ikincilik ödülünü kazanan Eray Erol yarım altın, üçüncülük ödülünü kazanan Aytaç Ürek ise çeyrek altın ile ödüllendirildi."İstanbul'un tarım ve hayvancılık merkezi olacağız"Festivalde konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "35'incisini düzenlediğimiz geleneksel Değirmenköy Domates Festivali'nde Değirmenköylü üreticilerle, eli nasırlı çiftçilerle, alın terini tarladan çıkaran köylülerimle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Silivri'de yapılan tüm festivallerin teması tarımsal üretim. Börek Festivali, Yoğurt Festivali, Bamya Festivali, Karpuz Festivali, Domates festivali yani Silivri şunu söylüyor; Biz İstanbul'un yanı başında tarımla iştigal ediyoruz. Bu tarımsal üretimimizin tamamı iyi tarımla, organik tarımla yapılıyor. İstanbul'un tamamını besleyecek, tarım ve hayvancılık merkezi olabilecek potansiyele sahip bir ilçeyiz. Ama şunu üzülerek ifade etmek istiyorum; Değirmenköy Mahallesi'nin on yıllar önce 15 bin ton olan domates üretimi vardı. Bugün 15 milyonu aşan İstanbul'da üretimimizin bin tonlara kadar gerilemesi, 15 kat geriye düşmesi kabul edilebilir bir durum değil. Biz potansiyelimizin farkında olup tekrar tarımla hayvancılıkla buluşup İstanbul'u besleyecek gıda ve hayvancılık üssünü Silivri'de inşa edeceğiz. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan bütün hemşehrilerimin yanında olacak, gerek lojistik, gerek farkındalık, gerek üretim yaparak marka kent olacağız. Silivri'nin marka bir tarım kenti olması için çabalayacağım. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ben Kamiloba'da doğdum. Şunu hatırlıyorum, bizim İstanbul haline her akşam 10 kamyon yaş sebze giderdi. Şimdi niye biz bunları tekrar hayata geçiremeyelim? Kaldı ki İstanbul nüfusu da artmış, 20 milyona dayanmışken! Bugün 68 kıymetli üreticinin katıldığı domates yarışmasındayız. Bunun beni sevindiren bir yanı var; geçen yıl 30'larda olan yarışmacı sayısı 68 olmuş. Demek ki farkındalık oluşturmuşuz. İnşallah bir sonraki sene 168 yarışmacı görürüz" diye konuştu.Organik köy pazarı müjdesi'Organik Köy Pazarı' müjdesini de veren başkan Yılmaz, "Üreticilerin alın terleri kurumadan haklarını alabileceği, üretici ile tüketicinin buluştuğu, aracı olmadan üreticinin para kazandığı, tüketicinin daha ucuz bir domates yediği köy pazarını, organik pazarı biz İstanbul'a hediye edeceğiz. Silivri merkezinde ve köylerinde olmak üzere bu pazarı hep beraber inşa edeceğiz.Birliğe beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Ayrılıkları gayrılıkları törpülemeye, ortak paydalarda buluşmaya ihtiyacımız var. Gençler geleceğinizi kurmak için çok çalışmalı, el ele vermeliyiz. Lider ülke Türkiye'yi beraber inşa etmeliyiz. Üreterek başarılı olacağız. Amacımız 15 milyonu aşkın İstanbullunun hafta sonu tatilini yapmak için geldiği, tesisleri bulunan, köy tavuğu, köy salçası, kavunu, domatesini yerinden almak için gelinen bir Silivri olmak. Bunun için üretmeliyiz" diye konuştu.Festival kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş sevilen şarkılarını seslendirdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ünlü şarkıcıya Değirmenköy Domatesi hediye etti. Gece yarısına kadar süren konser programı eğlenceli saatlerin ardından tamamlandı.