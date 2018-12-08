Değişen Dünya ve Gençlik Konferansı Yoğun İlgi Gördü

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Nevzat Tarhan
'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Değişen dünya ve gençlik' konulu konferans düzenlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan
Konferans salonunda gerçekleştirilen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Aktaşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar
, Şanlıurfa Kent Konseyi
Başkanı Erkan Sözen ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Üsküdar Üniversitesi
Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak Değişen dünyada gençlik konuları hakkında 2 saatlik bir konferans düzenledi.
Konferans öncesi gelen konukları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Aktaşoğlu, "Değerli hocamız Nevzat beyden çokça istifade edeceğimizi düşündüğüm bu güzel programda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her değişim mutlaka başka değişimlere yol gösterir, değişimin kaçınılmaz olduğu bir dünya karşısında gelişerek değişen bir gençliğe ihtiyaç vardır. Azimleri hedefleri büyük olan siz gençler yaşanabilir bir dünyanın mimarları olacaksınız" diye konuştu.
Gerçekleştirilen konferansın ardından günün anısına ve Büyükşehir Belediyesini temsilen Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a plaket takdim edildi. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa,Nevzat Tarhan
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:03