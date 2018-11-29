Türk Atlantik Gençlik Konseyi (YATA Türkiye
) Başkanı Emir Abbas Gürbüz, FETÖ'nün alışageldik bir terör örgütü olmadığını ifade ederek, "Biz FETÖ'nün devlete sızmasını uzun yıllara yayılmış bir hibrit saldırı olarak değerlendiriyoruz." dedi.
YATA Türkiye, İktisadi Kalkınma Vakfı
'nın merkezinde "Changing Threats International Terrorism and Hybrid Warfare (Değişen Tehditler, Uluslararası Terörizm ve Hibrit Savaş)" etkinliği düzenledi.
Etkinliğin açılışında konuşan YATA Türkiye Başkanı Gürbüz, Yata Türkiye'nin 2006'da Türk Atlantik Konseyi
Derneği'nin gençlik kolu olarak kurulduğunu, derneğin ise 1965'te Dışişleri Bakanlığından emekli personellerce kurulduğunu belirtti.
Sivil diplomasi yürütmek için kurulmuş bir dernek olduklarına dikkati çeken Gürbüz, şunları söyledi:
"NATO'nun ajandasına belli başlı konular var. Bunlardan bir tanesi hibrit savaş, diğer tarafta da uluslararası terörizm var. Bizim ülke olarak lobi faaliyetleri konusunda ve güvenlik sorunlarını, güvenlik kaygılarını anlatmak konusunda yaşadığımız birçok sıkıntıdan ötürü, biz bu YATA'yı kullanarak daha çok hibrit tehditler veya terör örgütlerinin kullandığı sıra dışı yöntemler, medya manipülasyonları, provokasyonlar veya sosyal medyayı silahlaştırma gibi olguları ele alarak, bunları bir 'hibrit terörizm' adı altında sunacak bir etkinlik planlıyoruz.
FETÖ konusunu özellikle çok önemli görüyoruz, çünkü alışageldik bir terör örgütü değil. Uluslararası etkinliği güçlü. Dolayısıyla kendilerini anlatma kabiliyetleri de var. Biz, bu konuda çok zayıf kaldık. Biz, FETÖ'nün devlete sızmasını uzun yıllara yayılmış bir hibrit saldırı olarak değerlendiriyoruz."
Gürbüz, alanında uzman konuşmacıların, düzenlenecek panellerle uluslararası terör ve hibrit savaşı konusunu anlatacaklarını sözlerine ekledi.
"Gençliğin güvenlik konularına dahil olması önemli"
YATA International Başkanı Amish Laxmidas da bu etkinliğin Türkiye'de yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
Laxmidas "Türkiye'nin ve Türk gençliğinin NATO'yu desteklediğini ve sorunları karşılıklı olarak anladığını görmek bizim için önemli. Ayrıca NATO'nun 70. yılı yaklaşıyor ve bu çevrede bu tarz etkinliklerin yapılması çok önemli. Trans Atlantizmin bu bölgede hissedilmesi, uluslararası alanda Türkiye için de önemli. Bunun dışında gençliğin güvenlik konularına dahil olması ve gelecekte bu işi yapacak insanların da gençken yetişmesi, bizim için çok önemli, zaten YATA da bu hizmeti sağlıyor." diye konuştu.
NATO üyesi ülkelerden genç, öğrenci, akademisyen, bürokrat ve gazetecilerin katılım gösterdiği etkinlik, yarın da devam edecek.
Türkiye
29 Kasım 2018 Perşembe 14:33