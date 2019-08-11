Değişik bayram mesajları - Sade bayram mesajları - Resimli Kurban Bayramı mesajı

Bayramlar; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hatırlamanın, kucaklaşmanın göstergesidir. Böylesine anlamlı, böylesine güzel bir günde güzel insanları anmak ve güzel insanlar tarafından hatırlanmak ne güzeldir. Bayramda sevdiklerinize sizler için derlediğimiz, birbirinden değişik farklı bayram mesajları yollayarak mutlu edebilirsiniz. İşte resimli Kurban Bayramı mesajları, değişik bayram mesajları, sade bayram mesajları...

DEĞİŞİK BAYRAM MESAJLARI 2019



Tonton bir nine olduğunda, bahçendeki sallanan koltuğuna oturduğunda, eski günlerine daldığında, hatırlayacağın kadar güzel bir bayram dilerim sana.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı özel günler ise hatırlanmayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.

Evinizin neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.

Gömleğiniz Levi's, pantolonunuz Diesel, bayramınız mübarek olsun

Allah'tan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi. Bayramın kutlu olsun!

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Allah kestiğiniz kurbanları kabul eylesin, sevabını kat kat versin. Bayramın tadını sevdiklerinizle birlikte kahkahalar atarak geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar.

Bu sıcak günlerde sıcak insanlarla bayramlaşmak, özlem gidermek, birlikte bir mutluluk yumağı oluşturmak dileğiyle bayramımız mübarek olsun.

Kalbinize sevgi olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Uzaklarda gurbet ellerinde kalıpta sıla özlemi çekenlerinde kurban bayramı mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Gönüllerin bir olduğu, duaların hep iyilik üzerine olduğu, mutluluğun her daim yanınızda olduğu bir bayramınız olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun.

Sen var ya sen… Dünyanın en karizmatik,yüreği sevgi dolu,bilgili,çok yakışıklı (veya güzel),centilmen birinin yazdığı mesajı okudun.hadi iyisin,seninde bayramını kutlarım.

Karnın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.

Bayramı bayram yapan ne kesilen hayvanlardır, nede onların etleridir. Bayramı bayram yapan insanların muhabbetidir. Bayramınız kutlu olsun.