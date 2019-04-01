Değişim Coşkusunu Yaşa!

27-28 NİSAN 2019, BOLU- ABANT (TAKSİM INTERNATIONAL ABANT PALACE OTEL)

Peki siz de baharla gelen bu değişim coşkusunu yaşamak ister misiniz? Bu kez tüm varlığınızla, bedensel, zihinsel, enerjisel, duygusal tam bir yenilenme, tam bir değişime var mısınız?

Dünya Değişim Akademisi nisan ayında herkesi farkındalıkla değişmeye davet ediyor. Uluslararası Farkındalık Festivalini "Değişimin Coşkusunu Yaşa" temasıyla düzenliyor. Tepeden tırnağa coşkuyla dolacağınız organizasyonda hayallerinizi gerçekleştirecek enerji ve kararlılığı bulacaksınız. Doğanın kalbinde harika bir yenilenme, eşsiz bir değişim yolculuğu, kaçırmayın!!!

Festival Abant gölü kıyısında,oksijen dolu çam ormanlarının kokusunu içinize bolca çekebileceğiniz konforlu bir otelde gerçekleşecek. Dokuz farklı çalışmanın yapılacağıetkinlikte tatil, doğa, spor ve sağlıklı yemeklerle değişimin tadını çıkarabilirsiniz.

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları:

? Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Sağlığa, bütünsel hayata ve evrenselliğe ulaşmak için. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşacak,farkındalığınızı yükselteceksiniz!

Değişim Programları

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğedönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve yaşamı doyasıyayaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığagömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi

? Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var!

Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitap..

Değişmek ve gelişmek isteyenlerin güvenilir adresi Dünya Değişim Akademisi, her ay Türkiye'nin eşsiz doğal mekanlarında düzenlediği Farkındalık Festivalleriniartan ilgiyle uluslararası boyuta taşımış durumda. Yüksek enerji, pozitif bakış açısı, sağlıklı gıdalarla, bedeninize ve tüm varlığınıza göstereceğiniz özenlehayatta her şeyi farkındalıkla gerçekleştireceğinizi göreceğiniz harika bir etkinlik.

Kaynak: Bültenler