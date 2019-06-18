18.06.2019 14:02
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Değişim kapısından geç Uluslararası farkındalık!

Değişim kapısından geç Uluslararası farkındalık! 

16 yıldır her ay yapılan Uluslararası Farkındalık Festivali, yazın tam da ortasında, yeşile, doğaya ve oksijene doyacağınız Bolu, Abant'ta gerçekleşecek.

Kendinizi doğayla kucak kucağa keşfedeceğiniz, yaratıcılığınızı besleyip kararlılığınızı artırarak yenileneceğiniz bu harika etkinliği kaçırmayın!!!

Ülkemizin cennet köşelerinden Abant gölü kıyısında buluşacağımız Festival; doğa içinde sporla dolu unutulmaz bir tatil yaparak kendi içsel yolculuğunuza çıkmanız; 9 ayrı farkındalık çalışmasıyla kişisel gelişiminizi desteklemeniz ve sağlıklı yemeklerle değişimin tadını çıkarmanız için düzenleniyor.

İki gün sürecek etkinliği organize eden Dünya Değişim Akademisi yetkilileri: "Değişim Kapısından Geç" temalı festivalden bambaşka biri olarak döneceksiniz. Daha sağlıklı, daha farkında, daha kararlı, daha sevgi dolu, daha mutlu bir "siz" yaratmak için gelin bu etkinliği kaçırmayın, diyor.

Devasa çam ormanları ve cennet Abant gölü manzarasında yapılacak festivalin programında 4 özel enerji merkezi çalışması var. Ayrıca uygulanacak öfke, korku, stres ve depresyondan özgürleşme konulu pratik değişim programlarına katılabileceksiniz. Farkındalık Festivali'nin size kattıklarıyla günlük hayatınızda daha sağlıklı iletişim kurmanın keyfini sürebileceksiniz. Özgüveninizi artırarak başarı ve mutlulukla dolu bir hayat yaşamanızı hedefleyen bu festivalde birçok interaktif söyleşiye ve bireysel gelişime yönelik kitaba da ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler
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