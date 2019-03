Değişim Sancaktepe'den Başlıyor!

30 yıldan fazladır Sancaktepe'de yaşamını sürüdüren ve 25 yıldır ilçenin siyasi hayatında büyük roller oynayan CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama ilçenin marka hale gelmesi için kurduğu hayallerini bir bir açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, "1975 Yılında Kars'ta dünyaya geldim. Üniversite eğitimini Isparta'da tamamladım. İstanbul'da Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yaptım. 30 yılı aşkın süredir Sancaktepe ilçesinde hayatımı sürdürüyorum. Benim Sancaktepe'nin siyaseti ve yönetimiyle ilgili 25 yıllık bir hikayem var.CHP'den önce Erdal İnönü döneminde gençlik kolları başkanlığı yaptım. 25 yılı aşkın süredir burada siyasetin tam içerisindeyim. Bütün hayalim iyi bir yerel yönetici olabilmek ve marka bir kent oluşturmak." şeklinde konuştu.

"ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE UZANACAK HİZMET AĞI KURULACAK"

CHP Sancaktepe Adayı Özgen Nama, "Sancaktepe'de çalışma hayatına katılanların yüzde 80'ni ilçemizin dışında gidip çalışıyor. Ciddi bir yoksulluk var. Bizim için esas olan 1. sıradaki sorun olan yoksullukla mücadele edeceğiz. İlçemizde yoksulluğu ve işsizliği ortadan kaldıracağız. Bunun yanı sıra marka bir kent oluşturmak için çalışacağız. Bizim kuracağımız üniversite ile 3 milyon metrekarede kurmayı hedeflediğimiz fuar alanı ile üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturacak işlere imza atarak bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Ezine'den peyniri, Paşaköy'den yumurtayı yani gerçek üreticiden ürünü alıp burada Sancaktepe Koperatif Mağazaları'nda tüketiciye satacağız. Oluşturacağımız sistemle vatandaşlarımız evinde otururken bir tuşla istediğini alabilecek. Bu sistemi kuracağız. Bu sayede ilçemizde 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız." dedi.

SANCAKTEPE'NİN HER SORUNUNU BİLEN BİR İSİM

Özgen Nama, "Her mahallemize bir kreş yapacağız. Yaşlılarla ilgili tıp merkezi kuracağız, öğrenci yurtları yaparak bir üniversite kenti yapacağız ilçemizi. Bugün bir üniversitemiz yok ve biz neden olmasın diyoruz. Bunun olması için çok çalışacağız. Biz Sancaktepe'yi değiştirmeye, dönüştürmeye ve geliştirmeye geliyoruz. İlçemize sosyal demokrat bir el değmeli diyoruz. Bu kenti en iyi biz yönetiriz. Bunun için projelerimiz ve donanımlı kadrolarımız hazır. Ben bu kentin kurulması aşamasında görev almış biriyim. Bu ilçenin her sokağını her caddesi her okulunu çok iyi bilirim. Ben bu kentin çocuğuyum. " ifadelerini kullandı.

"EŞİT HİZMET, TEMİZ SİYASET"

Nama, "Bizim farkımız ne olacak. İmar adaletsizliğini ortadan kaldıracağız. Belediye hizmetlerinde eşitsizlik var. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Bizim sloganımızda buradan geliyor: Eşit hizmet, temiz siyaset." diyerek sözlerine son verdi.