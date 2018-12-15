Değişim Uzmanlığı Sertifika Programı Başladı!

Büyük ilgi gören ve dünyada bir ilk olarak Türkiye'de başlatılan eğitim programı, bireyin gelişimine yönelik olarak hazırlanan 60'tan fazla Değişim Programını içeriyor, insanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde olumlu bir şekilde etkileyen pratik tekniklerden oluşuyor.

Değişim programları depresyon, korku, stres, gerginlik, öfke gibi 60'ın üzerinde önemli probleme 8 seansta pratik çözüm getiriyor!

Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık bilgi birikiminin sonucunda oluşturulan değişim programları, senelerce uygulanan teorik ve pratik tecrübeye dayanıyor. Yetkililer: "Bu süreçte binlerce insan bu tekniklerden yararlandı ve olumlu değişimler yaşadı. Bu uygulamalar sonucunda insan hayatının nasıl pozitif bir şekilde değiştiğini gördüğümüz için, Değişim Uzmanlarını yetiştirmeye karar verdik. Değişim uzmanları ve onların uygulayacağı değişim programları sayesinde dünya bilinçli bir değişime uğrayacak ve gelecek daha parlak ve umut verici olacaktır. Herkes bu programları rahatlıkla uygulayabilir ve kesinlikle olumlu sonuçlarını kendinde gözlemleyebilir." dediler.

Değişim Uzmanı olmak isteyen herkesin programa katılabileceğini, önümüzdeki aylarda yeni programların açılacağını belirten yetkililer, Değişim Sanatı ve Programları üzerine geniş bilgi verdiler:

DEĞİŞİM SANATI NEDİR?

Her insan kendine has yetenekler hazinesi ile doğar. Fakat çok az insan bu hazineyi keşfeder ve hayata geçirir. Çoğunluk ise günümüzün yaşam dinamiği içinde bu hazineyi keşfedemediği ve hatta fakına bile varmadığı bir yaşam sürdürür.

Değişim Sanatı, insanın içindeki bu hazineyi keşfetmesi ve hayata geçirmesi için sunulan teorik ve pratik çalışmalar bütünüdür. Değişim bir yaratıcılık patlamasıdır.

Değişim tesadüfi olmamalı, bilinçli olmalıdır. Dünya Değişim Akademisi yıkıcı olan güçleri yapıcı güçlere dönüştürmektedir. Yaşamı yok eden her şey engellenmeli ve yaşamı var eden her şey desteklenmelidir. Değişim sayesinde yaşamı çirkinleştiren ve zayıflatan şeylerin yerine yaşamı güzelleştiren ve güçlendiren şeyler geçer.

İnsan, bu hayata yeni geldiğinde yani bebekken kendi öz doğasına en yakın haldedir. Fakat yaşamın dinamikleri çocuğun bu öznelliğini bozar; onu korkular, kaygılar, hırslar, beklentiler, hayal kırklıkları içine hapseden yargı ve inanç kalıpları ile doldurur.

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR?

Değişim Uzmanı uyguladığı pratik tekniklerle bireyin özdeki doğal kişiliği üzerine sonradan eklenmiş,dayatılmış, öğretilmiş inanç ve kalıpları aşmasını sağlar.

Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham olan, motive eden profesyonellerdir.

Kişisel değişim programlarının temel dayanağı, kişinin uzaklaştığı orijinalliğine yani öznelliğine yeniden ulaşması için gerekli teorik ve pratik bilgi ile donanımı sağlamaktır. Bireyin kendi ile ilgili sorular sorması ve daha iyi bir hayat yolu araması kişisel değişim için bir başlangıçtır.

İnsan ne yaparsa yapsın değişime direnemez, doğduğu andan öldüğü ana kadar sürekli bir değişim dinamiği içindedir, çünkü değişim evrensel bir kanundur. İnsan kaçamadığı değişimi ya yönetecek ve yönlendirecek ya da değişim insanı sürekli bir yerden başka yere sürükleyecektir.

İşte Değişim Sanatı bireye değişimi yönetmeyi ve yönlendirmeyi öğretir, Değişim Uzmanı ise bu konuda bireye rehberlik eder.

Bir Değişim Uzmanı olmak bu açıdan çok önemlidir ve kritik bir yere sahiptir. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.

Değişim Sanatı sayesinde bireyde yargısız bir farkındalık gelişir, taraf tutmadan, yaşamı ve insanları bölmeden, kendini ve yaşamı bütünlük içinde tutarak yaşamayı öğrenir.

Değişim Sanatı sayesinde birey aşması gereken tüm engelleri aşar, yaşama yeni bakış açıları geliştirir, yaşamı yeniden yorumlamayı ve doyasıya yaşamayı keşfeder, sonuç olarak yeni bir insan olur.

Değişim Sanatı sayesinde ortaya çıkan yeni insan, olumsuz düşüncelerden, olumsuz yargı ve inanç kalıplarından özgür, öz disipline sahip, çalışkan, özgüvenli, yaratıcı, içsel gücünü doğru yönlendirebilen, ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş, anlayış ve hoşgörü sahibi, stresi ve zamanı yönetebilen kişidir.

DEĞİŞİM SANATI PROGRAMLARI NELERDİR VE İNSANA NE KATAR?

Değişim Uzmanları liderliğinde uygulanan Değişim Sanatı programları ile kendi öz doğasını keşfeden ve potansiyellerini harekete geçiren birey için yaşam sonsuz olanaklar sunan bir maceraya dönüşecektir. İnsan coşku ve heyecan ile yaşama sarılacak ve geride kalan tek bir an için bile pişmanlık ya da kayıp duygusu yaşamayacaktır.

Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Ebeveyn Olma, Affetme gibi konularda uygulanan Değişim Sanatı programları insana hep özlediği ve aradığı aşk ve aile hayatını sunacaktır.

Korkuları Aşma, Kıskançlıktan Özgürleşme, Öfkeden Özgürleşme, Nefretten Özgürleşme gibi Değişim Sanatı programları ise bireyin baskıladığı ve bu nedenle içinde biriken, böylece negatif düşünce ve davranış kalıplarına neden olan olumsuz enerjileri atmasını ve daha hafif ve mutlu bir hayat sürmesini sağlayacaktır.

Sezgili Olma, Tekamül, Anda Kalma, Farkındalık, Kendini Bilme gibi Değişim Sanatı programları sayesinde ise birey görünenin arkasında gizli olanı fark edip keşfedecek ve aslında görünen ile gizli olanın derinde bütün teşkil ettiğini, bölünmenin sadece yüzeyde olduğunu anlayacaktır.

Liderlik, Motivasyon, Organizasyon ve Strateji Geliştirme, Zaman Yönetimi gibi pek çok konuda oluşturulan Değişim Sanatı programları ise iş ve kariyer yaşamında bireyi olmak istediği yere taşıyacaktır. Kişi, bireysel ya da grup halinde elde edilen kazanımların aslında tüm insanlığa ait olduğunu anlayacak ve bundan keyif alacaktır.

Başarı, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük gibi kavramlar üzerine oluşturulan Değişim Sanatı programları, bireyin elde ettiklerinin daha sorumlu olması için kendisine verildiğini anlamasını sağlayacaktır.

Ve daha pek çok Değişim Sanatı programı, Değişim Uzmanları rehberliğinde bireye aradığı hayat yolunu bulması ve bu yolda güven ve kararlılıkla yürümesi için gerekli olan değişimi yaşatarak, eski kabuğundan sıyrılıp yepyeni bir insan olması için rehber olacaktır.