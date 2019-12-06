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Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeline, değişim ve gelişmelere uyumu sağlamak için kurum tanıtım programları başladı.

06.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:20Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı
İl Emniyet Müdürlüğü personeline, değişim ve gelişmelere uyumu sağlamak için kurum tanıtım programları başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelin,Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit tarafından kurum tanıtımı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün talebi ile Emniyet Müdürlüğündeki personelin günün değişen koşullarına göre hizmet ile ilgili değişim ve gelişmelere uyumunu sağlamak, personele hizmet alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgileri kazandırmak, iki kurum tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kurumlar arası etkileşim ve paylaşımın artırılması koordinasyonun sağlanması hedeflendiği bildirildi. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kurumsal faaliyet ve çalışmalarını sunum eşliğinde anlatarak, özellikle iki kurum arasında ortaklaşa yürütülen Kaçak Alkol, Tütün, Kenevir, Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevkleri ile ilgili yapılan ve yapılması gerekenler hususunda bilgilendirmeler yaptı. Macit, tanıtım toplantısının, emniyet teşkilatı ile eş güdüm sağlanması amacıyla yapılmasının yararlı olduğunu belirtti.

Daha sonra katılımcılar tarafından söz alınarak, müdürlük ile ilgili merak edilen ve tarımsal konular hakkındaki sorular cevaplandırılarak toplantı sona erdi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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