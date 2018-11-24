Değişip Yenilenmek İçin Kazdağları'nda Toplandılar

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:30



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:30

Aydınlık bir gelecek için tüm dünyanın topyekün pozitif yönde değişimini amaçlayan Dünya Değişim Akademisinin etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Farkındalık Festivali, Kazdağları'nda başladı.Dünya Değişim Akademisinin, "Değişimle Yenilen" sloganıyla Kazdağları'nda düzenlediği Uluslararası Farkındalık Festivali, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Irak'tan 400 kişi katıldı.Hafta sonu boyunca devam edecek festivalde, çeşitli bilişsel farkındalık çalışmaları ile sağlıklı yiyecekler, doğada nefes çalışmaları, spor aktiviteleri ve yürüyüşler yapılacak.Festivalde ayrıca özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin geliştirilmesine yönelik 6 farklı enerji merkezi çalışması ile interaktif söyleşi ile stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu yenme ve depresyondan özgürleşme sanatı üzerine etkili ve pratik çalışmalar da geliştirilecek.