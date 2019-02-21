Değişmeyen Tercih Canguriaone Çanta!

Canguriaone firma yöneticisi Cumali Ulaş, "Firmamız iş hayatına 1997 yılında başladı ve o tarihten beri faaliyetlerine devam ediyor. Deri alanında çanta, cüzdan, kemer ve aksesuar gibi ürünleri üretip müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ürünlerimizin tamamı kendi üretimimiz. Bu ürünlerimizi ağırlıklı olarak ihracat alanında satışını sağlıyoruz. Rusya ve Avrupa ülkeleri bizim ihracat ağımızın temel taşlarını oluşturuyor. " dedi.

"DEV KADRO İLE ÖZEL HİZMET"

Canguriaone firma yöneticisi Cemal Aydın, "Bütün ürünlerimiz İstanbul- Ümraniye'de bulunan tesislerimizde üretiliyor. Tesisimiz bin 500 metrekare ve orada 40-50 kişilik dev bir kadro ile bu hizmeti kesintisiz şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Modelcileri, tasarımcıları ve kesimcileriyle tamamen özel ürünlerin ortaya çıkması için mücadele veriyoruz. Çok uzman bir ekip burada hizmet veriyor. En kaliteli ürünleri ortaya çıkarıp satışa sunuyoruz." diye konuştu.

BÜYÜME HEDEFLERİ

Cumali Ulaş gelecek hedefleri için "Şu an bir ihracat ağına sahibiz ama bunu çok daha büyütmek istiyoruz." derken Cemal Aydın, "Biz iki yerde olmak zorundayız. İç ve dış piyasada olmak zorundayız. Ama bizim için olmazsa olmaz olan yurt dışı piyasası. Biz bu ağı büyütmek için çok çalışıyor, fuarlara katılım sağlıyor ve müşterileri bekliyoruz." ifadelerini kulllandı.