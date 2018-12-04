1 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilleriyle bir iş yerinin önüne gelen grup tartışma sonrası diğer grubu tabanca ve pompalı tüfeklerle kurşun yağmuruna tutuyor.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da kız meselesi yüzünden tartışan iki grup 22 Kasım gecesi merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde buluştu. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tabanca ve pompalı silahlarla gelen 3 kişi diğer grubu kurşun yağmuruna tutuyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

rkadaşlarını tabancalı şahsın kurşunlarından korumak isteyen bir kişi de tabancalı şahsın üzerine atlayıp yere düşürdüğü esnada arkadan gelen pompalı saldırganın kurşunlarına hedef oluyor. Olayla 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.