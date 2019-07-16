16.07.2019 19:32
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi

Bursa'da eşiyle yaşadığı sıkıntıları görüşmek için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat tutuklandı. Damat, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle aramızda sıkıntılar vardı. Yeni doğan erkek çocuğumu görmeye gittim. Bana göstermediler. Aramızda konuşurken bana saldırdılar. Pişmanım." demişti.

BABA-OĞUL KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan'a ait eve gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı bıçakladı. Durumu ağır olan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

"ARAMIZDA KONUŞURKEN BANA SALDIRDILAR, PİŞMANIM"

Adliyede emniyetteki ifadesini tekrarlayan Engin K., "Eşimle aramızda sıkıntılar vardı. Eşim, babasının yanına gitmişti. Yeni doğan erkek çocuğumu görmeye gittim. Bana göstermediler. Aramızda konuşurken bana saldırdılar. Pişmanım" dedi.

Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi
Kaynak: İHA
Yıldırım, İsabey, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
YORUMSUZ: Yav arkadas birakinda görsün babasi yavrusunu zaten ölecegiz su günlük deger mi böyle davranislar insanliga
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MUSTAFAÖZGÜN: Ölenlerin hiç mi suçu yok kardeş
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
MUSTAFA: Ceza evinde bol bol görürsün artık bebeğini
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
01:32   Başkent'teki yangında baba, küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü
01:21   İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
01:17   Baba, yangında küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü
01:16   İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
00:25   Davutlar'da silahlı saldırı
00:12   Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
00:10   Merdivenden düşen genç yaralandı