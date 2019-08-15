Haberler» Güncel» Haber

Gözü dönmüş cani, kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırdı

Adana'da bir cani, kaldırımda oturan 3 kişiye elindeki satırla saldırdı. Polisleri görünce elindeki satırı Seyhan Baraj Gölü'ne atan cani, "Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı" dedi.

15.08.2019 09:10
Gözü dönmüş cani, kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırdı

Adana'da eli satırlı M.A. kaldırımda oturan 3 kişiye saldırarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren zanlı polisleri görünce satırı Seyhan Baraj Gölü'ne attı.

KALDIRIMDA OTURURKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı, Seyhan Baraj Gölü'nün havzasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sularında kaldırım kenarında oturan ismi öğrenilemeyen 3 kişi, eli satırlı olan M.A.'ın saldırısına uğradı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kendilerini savunmak için M.A.'ya direnen 3 kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinden satırla aldığı darbe sonucunda yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE SATIRI BARAJ GÖLÜNE ATTI

Olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan M.A. polislerin geldiğini görünce elinde bulunan satırı Seyhan Baraj Gölüne attı. Ancak M.A.'ın satırı attığını gören polisleri şahsı gözaltına aldı.

"BEN SALDIRMADIM, ONLAR BANA SALDIRDI"

Gözaltına alınan M.A. gazetecilerin neden saldırdın sorusuna, "Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı" yanıtını verdi. Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişide ayakta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözü dönmüş cani, kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırdı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
HÜSEYİN: lan millet kafayı yedide yedi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FIRTINA 61: Kafayı yemiş. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
10:46   Tunceli'de su samuru görüntülendi
10:45   Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm
10:45   Borsa güne düşüşle başladı
10:45   Tunceli'de su samuru görüntülendi
10:45   Eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
10:44   Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
10:44   Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu