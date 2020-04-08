Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı.

Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı.

08.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:52
Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı...Baraj gölüne atılan cesedin Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki ayrı baraj gölüne atılan insan parçaları ile ilgili DNA sonuçları çıktı. Cesedin 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Soma'nın Bayat Mahallesi'nde yaşayan Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi. Eren'in adli tıptaki cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak 9 Nisan tarihinde Soma'nın Bayat Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
14 Mart tarihinde çevredeki vatandaşlarca bulunan kesik insan kolunun ardından Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölü çevresinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin katılımıyla özel dalgıçlar günlerce insan parçaları aramış ve Özcan Eren'e ait birçok vücut parçaları bulunmuştu. Aynı vücuda ait iki parça da 42 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağaç Aydıncık Baraj gölünde bulunmuştu.
Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi. Aileye teslim edilecek olan Özcan Eren için yarın Bayat Mahallesi'nde cezaze düzenlenecek.
Soma'da dehşet verici cinayetle ilgili olarak Veteriner M.T. gözaltına alınmış cezaevinde suçunu itiraf etmişti. Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Soma, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı. - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:38: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine... - Haberler 18:38: Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 18:36: Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele - Haberler 18:36: Vali Çakacak, Covid-19'la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler