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Dehşet veren kaza: 2 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

07.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:00 Dehşet veren kaza: 2 ağır yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'e doğru seyir halinde olan Resul E. (17) idaresindeki plakasız motosiklete, Davut B. (61) yönetimindeki 16 P 3259 plakalı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Eren Ç. (15) yere düşerek yaralandı. Motosiklet ise yol kenarında bulunan park halindeki minibüsün altına girdi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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