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Dehşet veren kaza kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

05.09.2019 09:50 Dehşet veren kaza kameraya yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre kaza Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Selahattin E idaresindeki 16 ACC 707 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen ve sokağa dönüş yapmak isteyen 34 UN 8433 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün vücudunda kırıklar tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
(İHA)

İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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