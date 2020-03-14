Dehşete düşüren görüntüler kamerada.
Dehşete düşüren görüntüler kamerada.
14.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:50
Dehşete düşüren görüntüler kamerada... Apartman katındaki yangından korkan kadın 8. kattan böyle düştü Mersin 'de bir apartmanda çıkan yangından korkan kadın, 8. kat balkonundan aşağı düştü
MERSİN - Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin'e gelen 38 yaşındaki Yasemin Özel'in 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının birden büyümesi üzerinde korku ve paniğe kapılan kadın, balkona çıkıp korkulukları tutarak kendini aşağıya sarkıttı. Yaklaşık 1 dakika boyunca korkuluklara asılan kadın, ellerini bırakıp 8. kattan binanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan Özel, olay yerinde hayatını kaybetti.
MERSİN - Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin'e gelen 38 yaşındaki Yasemin Özel'in 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının birden büyümesi üzerinde korku ve paniğe kapılan kadın, balkona çıkıp korkulukları tutarak kendini aşağıya sarkıttı. Yaklaşık 1 dakika boyunca korkuluklara asılan kadın, ellerini bırakıp 8. kattan binanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan Özel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Dehşete düşüren görüntüler kamerada.
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu