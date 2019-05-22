Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Emniyet kemeri takılmayan çocuklar böyle savruldu
DENİZLİ - Denizli
'de lüks bir araçla öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Minik çocuklara emniyet kemeri taktırmayan servis şirketinin sorumsuzluğu gözler önüne serilirken, bazı öğrencilerin yüzü kanlar içinde kaldı. Merkezefendi
ilçesinde, lüks bir araçla ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazada, araç içi güvenlik kamerasına yansıyanlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması ve öğrencilerin kaza anında yaşadıkları yer aldı. Kan donduran görüntülerde, emniyet kemeri takmayan öğrenciler ağlayıp kaza anında savrulup bağrışıyor. Kemer
takmayan servis şoförü ise önce koltuğundan fırlıyor ardından tekrar aracı kontrol etmeye çalışıyor. Araç
içinde büyük panik yaşayan öğrenciler oturdukları koltuklardan fırlayarak sağa sola savruluyor. Kazada yaralanan öğrencilerden bazılarının yüzleri kanlar içinde kalıyor.Serviste öğrencilerin ve şoförün emniyet kemeri takmaması ise büyük sorumsuzluğu gözler önüne serdi.
Merkezefendi
, Araç
, Denizli
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA