24.06.2019 18:23
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Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı...Yük treni ile minibüsün çarpışma anı kamerada
MERSİN - Mersin 'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüsün sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
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