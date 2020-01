Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " ( Elazığ merkezli deprem) Allah'ın izniyle Türkiye , bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 33. Olağan Genel Kurulu toplantısı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri töreni, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Elazığ merkezli depremden dolayı buruk bir gün yaşandığını belirterek, "Sözlerimin hemen başında, dün gece saat 20.55'te yaşadığımız Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmadığını aktaran Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün programlarını bu toplantıda bizimler birlikte olmak üzere yapmışlardı ancak dün akşamki depremden sonra Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi dar gününde, zor gününde milletinin yanında Elazığ'da olacak. Allah'ın izniyle Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.Bakan Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti.95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin 63'ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33'ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23'ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade eden Pekcan, "DEİK'in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Bir ticari diplomasi kuruluşu olan DEİK yönetiminde ve 146 iş konseyinin her birinde görevlerine devam edecek veya yeni görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi."Kamu-özel sektör iş birliğinde dünyada örnek bir kurum"DEİK'in 35'inci yılında ülke ve sektör bazlı iş konseyleri ile dünyanın her yerinde faaliyet gösterdiğini aktaran Pekcan, birbirinden kıymetli iş konseyleri ile dünyanın hemen her yerinde, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin çok boyutlu bir şekilde icra edilmesine katkı sunmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.DEİK'in mevcut yapısı ve devlet kurumları ile olan yakın çalışma kültürü ile kamu-özel sektör ortaklığının dünyadaki en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirten Pekcan, şunları aktardı:"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde iş insanlarımızla hemen her ülkeye önemli çalışma ziyaretleri düzenlendi. Keza, yurt içinde uluslararası nitelikli sayısız iş etkinliği gerçekleştirildi. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı, geçmiş dönem bu bakanlıkta görev yapmış bakanlarımızın da katkılarıyla 180 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Ben, huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza, ihracatçımıza ve yatırımcımıza engin desteğini hiçbir zaman esirgemedikleri, yurt içinde ve yurt dışında bizlerin en büyük destekçisi oldukları için, başta DEİK, TİM olmak üzere tüm ihracat ailesi ve Türk özel sektörü adına bir kez daha şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum."Dış ticaretteki başarılı performansBakan Pekcan Türkiye'nin dış ticaretindeki başarılı performansına da değindi.Özellikle gelişmiş ülkelerin küresel ekonomide başlatmış oldukları korumacılık eğilimleri ve artan ticari engellere rağmen Türkiye'nin dinamizmini koruduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:"İhracat artışına devam ediyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim Türk iş dünyasının başarılarına şahit oluyoruz. Yaptıklarınız ve bu çabalarınız boşa gitmiyor. Biz gittiğimiz yerlerde Türk firmalarının ürünlerinin kalitesi, işlerinin zamanında teslimatı ve satış sonrasında ürünlerinin arkasında olmalarını memnuniyetle dinliyoruz. Bizler de sizinle gurur duyuyoruz. 2019 yılında dünyada küresel büyüme finans krizinin olduğu yıl hariç son 18 yılın en düşük değerindeydi. Küresel ticaret artışı da yüzde 4 olarak tahmin edilirken yüzde 1 olarak gerçekleşti. Ama Türkiye'nin ihracatı yüzde 2 arttı ve Türkiye dünyada en çok ihracat yapan 50 ülke arasında ihracatını oransal olarak en fazla artıran artıran 7'nci ülke, mutlak değer olarak en fazla artıran 5'inci ülke konumuna geldi.""İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8'e yükseldi"Dış ticaret açığındaki olumlu gelişmelere değinen Pekcan, "Dış ticaret açığımız yüzde 45 azalarak 54,3 milyar dolardan 29,9 milyar dolara geriledi. Dış finansman gereksinimimiz 24,4 milyar dolar daha geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8'e yükseldi. Bu oran 1957'den bu yana; son 62 yılda gerçekleşen en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Net ihracatın Türk ekonomisinin büyümesine 9'uncu ay sonu itibariyle 4,7 puan katkı verdi. Bu da son 18 yılda net ihracatın büyümeye verdiği en büyük katkı.""Yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz"Ticaret erbabının Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam ederken bakanlık olarak kendilerine destek olmak için çalıştıklarını anlatan Ruhsar Pekcan, "2019 yılında yine Cumhuriyet tarihinde en yüksek rakam olan 3,2 milyar TL ihracat destekleri verdik. ve yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teveccühleri ile, 2020 yılı için ihracatçılarımızı desteklemek üzere 3,8 milyar TL'lik bütçe ayırmış durumdayız. Bir taraftan da, ticaretin ve ticaret erbabının iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte iç ticaret, gümrükler ve dış ticaretin tek bir çatı altında toplandığını ifade ederek, bu sayede, koordinasyon ve hızlı karar alma kabiliyetinin muazzam derecede arttığını dile getirdi.Artan koordinasyon ve eşgüdüm ile yenilikleri ticaretin her alanında ve gümrüklerde hızlı bir şekilde uyguladıklarını kaydeden Pekcan, "İhracatçı tabanımızı genişletmek için esnafımıza, küçük işletmelere ve kooperatiflere yönelik e-ticaret eğitimleri veriyoruz. 2019 yılında 7 bin esnafımıza e-ticaret eğitimleri verdik, 3 bin 500 kadın ve genç girişimcilerimize ihracatçı olma yönünde eğitimler verdik. Bir taraftan da, yine ticaret erbabımızın önünü açmak için, yabancı ticaret ortaklarımızla temaslarda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.Afrika ülkeleriyle olan iş birliğini de özellikle önemsediklerini aktaran Pekcan, "Dostlarımızın ve kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız. Nitekim yarın sabah da Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, iş insanlarımızın da dahil olduğu bir program ile Cezayir, Gambiya ve Senegal'e çalışma ziyaretlerimiz olacak. Devletimizden aldığımız güçle, ticaret erbabımızın önünü açmak için görüşmelerimizi ve müzakerelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı." Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin her yıl düzenlenecek olmasını isabetli buluyorum"Bakan Pekcan ayrıca "Ustalara Saygı Ödülleri" kapsamında ödül alanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bugün kendilerine 'Ustalara Saygı Ödüllerini' takdim ettiğimiz Sayın Ali Coşkun, Sayın Ali Nihat Gökyiğit'e özellikle teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş olan Feyyaz Berker ve Ersin Faralyalı'yı da minnetle anıyorum. Yaptıkları önemli çalışmalar, ticaret dünyamız için her zaman yol açıcı olmuştur. Verdiğimiz ödülleri, DEİK'in, Türkiye'nin kalkınmasında ve ticari diplomasisinin gelişmesinde büyük emeği olan vizyoner iş insanlarımıza gösterdiği vefanın bir sembolü olarak görüyorum. 'Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin her yıl düzenlenecek olmasını da isabetli buluyorum."