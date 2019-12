DEİK Başkanı Olpak: "Afganistan ile ticaret hacmimizi geliştirmemiz gerekiyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostane ilişkilerin, uzun yıllardır karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde geliştiğini belirterek, "İkili ticaret hacmimizi geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.DEİK tarafından yapılan açıklamaya göre, DEİK ev sahipliğinde düzenlenen "Afganistan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"nda konuşan Olpak, Türkiye ile Afganistan arasındaki samimi dostluğun ekonomik ilişkileri olumlu yönde etkilediğini kaydetti.Afganistan'ın 1921'de Ankara Hükümeti'ni tanıyan ilk ülke olduğunu ve Ankara'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin açılış töreninde Afgan bayrağının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yükseltildiğini anımsatan Olpak, "Son 5 yılda Afganistan ile olan ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 150 milyon dolar. Ama bu sayıları daha da geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Özellikle ülkedeki inşaat, müteahhitlik, enerji ve güvenlik hizmetleri sektörlerinde çok çeşitli potansiyeller bulunuyor." bilgisini verdi.Olpak, bu konuda, Türk iş dünyası temsilcilerini bu sektörlerdeki projelere katılmaya davet ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Afganistan ile ikili ilişkilerimizi daha da geliştirebilecek iki noktayı ifade etmek istiyorum. Birincisi, iş dünyası temsilcilerimizin bilgiye ulaşmada yaşadığı sorunların giderilmesi. Güvenlik ise istikrarlı iş yapmak için diğer önemli bir konu ise hepimizin bildiği gibi, iki ülkenin de güvenlik sorunları ile başa çıkma konusunda deneyim sahibi olması. Bu nedenle, iş insanlarımız için birlikte daha uygun bir iş ortamı yaratabileceğimize inanıyorum. Ses çıkarmak için birbirimize ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik içinde ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştireceğimizi umuyorum.""Afganistan, İpek Yolu gibi başlıca ticaret yollarının kalbinde yer aldı"Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi de toplantının iki ülke arasında siyasi, yatırım, altyapı ve ticaret alanlarında karşılıklı iş birliğini hedeflediğini belirtti.Kayumi, komisyon toplantıları ve forumların, birlikte çalışmak, ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için mümkün olan en iyi yolları keşfetme fırsatlarını sunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"2017 yılında Afganistan, Afgan ürünlerini ihraç etmek için hava koridorunu başlattı. O zamandan beri 107 milyon dolar değerinde kuru meyveler, safran, çam fıstığı, halılar, tıbbi bitkiler ve sebzeler de dahil olmak üzere 6 bin 92 ton ürün ihraç edildi. Ürünler Hindistan, Çin, Türkiye, Kazakistan, BAE, Rusya ve Avrupa'ya 399 uçuşta ihraç ediliyor. 13 Aralık 2018'de ise Lapis Lazuli koridoru açıldı. Lapis Lazuli koridoru, paydaş ülkelerin siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme potansiyeline sahip.Bu anlaşma, bölgedeki genel kalkınmanın etkileriyle birlikte artan entegrasyon ve ekonomik iş birliği yoluyla bölgesel kalkınmayı sağlayabilir. Afganistan, her zaman bu bölgeye hizmet eden efsanevi İpek Yolu gibi başlıca ticaret yollarının kalbinde yer almıştır. Orta ve Güney Asya ekonomileri büyümeye ve küresel ekonomiye entegre olmaya devam ettikçe Afganistan bir kez daha ticaret için kilit bir merkez olarak ortaya çıkıyor. Ticaret ve ekonomik bağlarımızın daha iyi başarılara sahip olacağından eminim. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir Afganistan'a olağanüstü desteği için minnettarız.""Afganistan halkı Türk ürünlerini tercih ediyor"Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv ise Türk ürünlerinin imajının pazarda çok güçlü olduğunu ve Afgan halkının tercihini Türk ürünlerinden yana kullandığını söyledi.Ciliv, şu değerlendirmelerde bulundu:"Afganistan'da yürütülen projelerde özellikle Türk özel sektör temsilcileri her alanda tercih sebebi. Özellikle inşaat, enerji, güvenlik hizmetleri sektörlerinde ciddi potansiyel bulunuyor. Lapis Lazuli güzergahının tamamlanmasıyla birlikte özelikle Türkiye ve Avrupa ile bağı artan Afganistan'da gelecek dönemde gerçekleştirilecek projelerin eskisine nazaran daha rahat şekilde icra edilmesi bekleniyor. Kardeş ve dost Afganistan halkı ile gelecek dönemde büyük projelere imza atmak adına çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla yakın bağlantılarımız var. Cumhurbaşkanı Sayın Ashraf Ghani her fırsatta Türkiye'ye olan güvenini dile getiriyor, bu durum Türk özel sektör temsilcilerini cesaretlendiriyor."Verilen bilgiye göre, toplantı çerçevesinde DEİK Başkanı Olpak ve National Procurement Autority (NPA) Üst Yöneticisi (CEO) Alham Omar Hotaki tarafından bilgi paylaşımı konusunda iş birliği anlaşması imzalandı. Toplantı, imza töreninin ardından kamu-özel sektör ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.