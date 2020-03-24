DEİK Başkanı Olpak: Hükümet ve finans sektörü elini taşın altına koydu
DEİK Başkanı Olpak, "Koronavirüs'e karşı hükümet ve finans sektörü elini taşın altına koydu.
24.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:36
DEİK Başkanı Olpak, " Koronavirüs 'e karşı hükümet ve finans sektörü elini taşın altına koydu. Özellikle kredi taksitlerinin ötelenmesi ve kredili mevduat hesabı limitlerinin artırılarak nakit döngüsüne katkı sağlayacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Hükümet, Ekonomi