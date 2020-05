DEİK Başkanı Olpak: "Türkiye her yönüyle güzel bir performans sergiledi"

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık. Biliyoruz ki, yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak. Türkiye bu dönemde her yönüyle güzel bir performans sergiledi." dedi.Olpak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı, video konferans ile düzenlenen DEİK Talks programında yaptığı konuşmada, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ekonomi gündemini değerlendirdiklerini anımsattı.Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelindiğini, yarın da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ağırlanacağını ifade eden Olpak, "İçinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, iş dünyasını istişare sürecine dahil ettikleri için bakanlarımıza ve bugün bizimle birlikte olduğu için Dışişleri Bakanımıza DEİK ailesi adına teşekkür ederim." diye konuştu.Salgının ilk gününden itibaren, "İşlerimizi askıya almıyoruz", "İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz" dediklerini anımsatan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşlerimizi askıya almıyoruz' ifademiz önemliydi. Kafalar karışıktı, işyerlerinin uzun süre kapatılacağı, uzun süreli sokağa çıkma yasağı konuşuluyordu. Böylesi bir durum sadece işletmeleri değil, bizzat hane halkını da etkileyen bambaşka olumsuzluklara yol açabilirdi. Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık. Biliyoruz ki yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak. Türkiye bu dönemde her yönüyle güzel bir performans sergiledi."Olpak, bu süreçte, üyeler, büyükelçiler, ticaret müşavirleri, karşı kanat kuruluşlarıyla, her gün sayısız İş Konseyi toplantılarını video konferans sistemiyle gerçekleştirdiklerini aktararak, "Buralardan çıkan sonuç, sorun ve önerileri, ilgili kurumlara, bazen anlık, bazen de belli aralıklarla iletiyoruz. Büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız ve ticaret müşavirlerimizin de katıldığı, 150'ye yakın online toplantı ve webinar gerçekleştirdik." dedi.Büyükelçi ve konsolosların adeta DEİK'in üyeleri, İş Konseyi Başkanları gibi söz konusu toplantılara katıldığını anlatan Olpak, onların hem taze ve güvenilir bilgi verdiğini hem de talep ve öneriler için azami gayret gösterdiğini söyledi.Olpak, böyle bir diplomasi ordusuna sahip olunduğu için bunun haklı gururunu da yaşayarak, DEİK Ailesi adına, Bakan Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm Dışişleri camiasına teşekkürlerini iletti.Nail Olpak, başkanı olduğu Dünya Türk İş Konseyi olarak da webinarlarla diasporaya tecrübe paylaşımları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Diasporamızı, bir beyin göçü olarak değil, aksine, bir beyin kazanımı olarak görüyoruz. Desteğinizle, dost diasporalarla ortak lobi faaliyetleri de bir diğer hedefimiz. DTİK Başkanı olarak da Sayın Çavuşoğlu'na özel bir teşekkürüm var. Koronavirüs sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın yurda getirilmesi için başka ülkeleri kıskandıracak derecede seferber oldunuz. Hepimiz size minnettarız. Bundan sonraki adım adım normalleşme sürecinde, saha takımının etkili bir oyuncusu olan iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."