DEİK bünyesinde 145 iş konseyinin yönetim seçimleri yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı 145 iş konseyinin seçimli genel kurulu, Cumartesi günü eş zamanlı yapılarak, yeni başkanlar ve yürütme kurulu üyeleri seçildi.
İki yılda bir düzenlenen seçimlerde toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. DEİK Başkanı Nail Olpak, "İş konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
DEİK'te iki yıl süresince görev alacak İş Konseyi Başkanlarının listesi:
Türkiye-ABD İş Konseyi Mehmet Ali Yalçındağ
Türkiye-Afganistan İş K. Süleyman Ciliv
Türkiye-Almanya İş Konseyi Steven Young
Türkiye-Angola İş Konseyi Abdullah Eriş
Türkiye-Arjantin İş Konseyi Nüket Küçükel Ezberci
Türkiye-Arnavutluk İş K. A. Galip Tözge
Türkiye-Avustralya İş K. Mustafa Mertcan
Türkiye-Avusturya İş K. Gülsüm Azeri
Türkiye-Azerbaycan İş K. Selçuk Akat
Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Bilgün Gürkan
Türkiye-Bangladeş İş K. Hülya Gedik
Türkiye-Belarus İş Konseyi Yılmaz Soycan
Türkiye-Belçika İş Konseyi Aysu Özlem Gökçe
Türkiye-Benin İş Konseyi Halit İnci
Türkiye-BAE İş Konseyi Tevfik Öz
Türkiye-Bosna Hersek İş K. Muzaffer Çilek
Türkiye-Brezilya İş Konseyi Nihal Kayar
Türkiye-Bulgaristan İş K. Mustafa Zeki Sarıbekir
Türkiye-Burkina Faso İş K. Ahmet Dal
Türkiye-Burundi İş Konseyi Sedat Kaymak
Türkiye-Cezayir İş Konseyi Fuat Tosyalı
Türkiye-Cibuti İş Konseyi Salım Metin
Türkiye-Çad İş Konseyi Can Hakan Karaca
Türkiye-Çekya İş Konseyi Nazmı V. Akıman
Türkiye-Çın İş Konseyi Korhan Kurdoğlu
Türkiye-Danimarka İş K. Emrah İnce
Türkiye-Ekvador İş Konseyi Reşat Ovalı
Türkiye-Ekvator Ginesi İş K. Adnan Bostan
Türkiye-Endonezya İş K. İlhan Erdal
Türkiye-Estonya İş Konseyi Engin Tumbaz
Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Cüneyt Çöke
Türkiye-Fas İş Konseyi Mehmet Büyükekşi
Türkiye-Fildişi Sahili İş K. Merve Yalçın
Türkiye-Filipinler İş Konseyi İlkem Şahın
Türkiye-Filistin İş Konseyi Cemalettin Kerim
Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Halil Kulluk
Türkiye-Fransa İş Konseyi Hüseyin Çağatay Özdoğru
Türkiye-Gabon İş Konseyi Ersel Topaloğlu
Türkiye-Gambiya İş Konseyi Şaban Dinç
Türkiye-Gana İş Konseyi Turan Koçyiğit
Türkiye-Gine İş Konseyi Fatih Volkan Kazova
Türkiye-Güney Afrika İş K. Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Türkiye-Güney Sudan İş K. Zafer Topaloğlu
Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Cemal Yangın
Türkiye-Hırvatistan İş K. Mustafa Sani Şener
Türkiye-Hindistan İş Konseyi Tevfik Dönmez
Türkiye-Hollanda İş Konseyi Murat Özyeğin
Türkiye-Hong Kong İş K. Talip Murat Kolbaşı
Türkiye-Irak İş Konseyi Emin Taha
Türkiye-İngiltere İş Konseyi Osman Okyay
Türkiye-İran İş Konseyi Osman Aksoy
Türkiye-İrlanda İş Konseyi Remzi Gür
Türkiye-İspanya İş Konseyi Zeynel Abidın Erdem
Türkiye-İsrail İş Konseyi I. Sinan Ak
Türkiye-İsveç İş Konseyi Hasan Erendemir
Türkiye-İsviçre İş Konseyi Yılmaz Yıldız
Türkiye-İtalya İş Konseyi Zeynep Bodur Okyay
Türkiye-Japonya İş Konseyi Şerif Tosyalı
Türkiye-Kamboçya İş K. Volkan Öztürk
Türkiye-Kamerun İş Konseyi Aygen Yenigün
Türkiye-Kanada İş Konseyi Nurdan Erbuğ
Türkiye-Karadağ İş Konseyi Naser Alim
Türkiye-Katar İş Konseyi M. Başar Arıoğlu
Türkiye-Kazakistan İş K. Yüksel Yıldırım
Türkiye-Kenya İş Konseyi Gökhan Gül
Türkiye-Kırgızistan İş K. Aydın Mıstaçoğlu
Türkiye-KKTC İş Konseyi Nazım Hikmet
Türkiye-Kolombiya İş K. Kemal Tahir Güleryüz
Türkiye-Kongo C. İş Konseyi Tamer Taşkın
Türkiye-Kongo Dem C. İ.K. Mehmet Hilmi Kağnıcı
Türkiye-Kore İş Konseyi Alı Kibar
Türkiye-Kosova İş Konseyi Merve Özer Yılmaz
Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Ebru Özdemir
Türkiye-Kuzey Makedonya Bilal Kara
Türkiye-Küba İş Konseyi Mehmet Bülent Aymen
Türkiye-Letonya İş Konseyi Mustafa Necatı İşol
Türkiye-Lıbya İş Konseyi Murtaza Karanfil
Türkiye-Lıtvanya İş Konseyi Gökhan Yavuzer
Türkiye-Lübnan İş Konseyi Abdulkadir Akkuş
Türkiye-Lüksemburg İş K. Atılla Demir Yerlikaya
Türkiye-Macaristan İş K. Adnan Polat
Türkiye-Madagaskar İş K. Yalçın Kıroğlu
Türkiye-Malavi İş Konseyi Müjde Ferahlı
Türkiye-Malezya İş Konseyi Hasan Gümüş
Türkiye-Mali İş Konseyi Fatih Altunbaş
Türkiye-Malta İş Konseyi Halis Ali Çakmak
Türkiye-Mauritius İş Konseyi Berna Gözbaşı
Türkiye-Meksika İş Konseyi Ayşe Nazlı Dereli Oba
Türkiye-Mısır İş Konseyi Muhammet Mesut Toprak
Türkiye-Moğolistan İş K. Cengiz Gül
Türkiye-Moldova İş Konseyi Sinan Bora
Türkiye-Moritanya İş Konseyi Zeynel Abidin Kaymak
Türkiye-Mozambik İş Konseyi Süheyla Çebi Karahan
Türkiye-Namibya İş Konseyi Günnur Diker
Türkiye-Nepal İş Konseyi Mehmet Mustafa Akıncılar
Türkiye-Nijer İş Konseyi Murat Efendi Ataer
Türkiye-Nijerya İş Konseyi Hakan Özel
Türkiye-Norveç İş Konseyi Mehmet Selahattin Ünlü
Türkiye-O. Amerika Karayipl. Oğuz Satıcı
Türkiye-Özbekistan İş K. İzzet Ekmekçibaşı
Türkiye-Pakistan İş Konseyi Ahmet Cengiz Özdemir
Türkiye-Peru İş Konseyi İbrahim Yıldırım
Türkiye-Polonya İş Konseyi Ercan Emrah Duman
Türkiye-Portekiz İş Konseyi Özer Öz
Türkiye-Romanya İş Konseyi Ömer Süsli
Türkiye-Ruanda İş Konseyi Erhan Barutoğlu
Türkiye-Rusya İş Konseyi Mithat Yenigün
Türkiye-Senegal İş Konseyi İhsan Şahin
Türkiye-Seyşeller İş Konseyi Av. Süleyman Boşça
Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Bayram Akgül
Türkiye-Sierra Leone İş K. Aybars Ünal
Türkiye-Singapur İş Konseyi İbrahim Süha Güçsav
Türkiye-Slovakya İş Konseyi İsmet Güral
Türkiye-Slovenya İş Konseyi Fatih Canpolat
Türkiye-Somalı İş Konseyi Ahmet Samı İşler
Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Beşir Uğur
Türkiye-Sudan İş Konseyi Serdar Yıldızgörer
Türkiye-Suriye İş Konseyi Sait Kılıç
Türkiye-Suudi Arabistan İş K. Fatih Gürsoy
Türkiye-Şili İş Konseyi Mehmet Bahadır Balkır
Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Cihangir Fikri Saatçioğlu
Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Aytaç Muhittin Dinçer
Türkiye-Tayland İş Konseyi Cemil Çakar
Türkiye-Tayvan İş Konseyi Nejat Oğuz Karayeğen
Türkiye-Togo İş Konseyi Berna Akyıldız
Türkiye-Tunus İş Konseyi Mustafa Denizer
Türkiye-Türkmenistan İş K. Halil Avcı
Türkiye-Uganda İş Konseyi Ercan Ata
Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Ruşen Çetin
Türkiye-Umman İş Konseyi Ümit Kiler
Türkiye-Ürdün İş Konseyi Ömer Faruk Akbal
Türkiye-Venezuela İş K. Ahmet Altuğ Oğuz
Türkiye-Yemen İş Konseyi Muhammet Uğurcan Barman
Türkiye-Yeni Zelanda İş K. Mehmet Emin Hitay
Türkiye-Yeşil Burun İş K. Esat Onur Tuğay
Türkiye-Yunanistan İş K. Levent Sadık Ahmet
Yurt Dışı Yatırımlar İş K. Abdullah Çerekçi
Türkiye-Zambiya İş Konseyi Esra Cevahir
Türkiye-Zimbabve İş Konseyi Hıfsı Soydemir
Sağlık İş Konseyi Dr. Reşat Bahat
Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Munis Özer
Enerji İş Konseyi Haluk Kalyoncu
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Prof. Dr. İrfan Gündüz (Fotoğraflı)