"DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu" buluşmaları Gaziantep'te gerçekleştirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu" etkinliği Gaziantep 'te yapıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) düzenlenen programın açılışında, üreten bir şehir olan Gaziantep'in her şeye rağmen bölgesinde parmakla gösterildiğini söyledi.Üretmenin çok zor olduğunu ancak pazarlamanın daha da zor olduğunu belirten Gül, sanayicilerin bunun farkında olduğunu ifade etti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak ticaretinin merkezi olan Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasına değinen Gül, "Problemleri biliyoruz ve ilgililere ilettik. İnşallah kısa süre içerisinde yüz yüze de görüşeceğiz. Dünya bir virüsle karşı karşıya. Her ülke bunun tedbirini alıyor. Ülkemiz de tedbirlerini alırken 82 milyonun güvenliğini göz önünde bulunduruyor. Güvenliği ihlal etmeden ticaret yapılabilir mi? Bunlarla ilgili alternatifleri, önerileri konuşuyoruz." dedi.Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği?? Başkanı Mahsum Altunkaya ise olayların hızla değiştiği bir çağda ticari ilişkilerin de çok hızlı değiştiğini kaydetti.Hıza ayak uydurabilmek için yeni yöntemler geliştirmek gerektiğini ifade eden Altunkaya, bu yöntemlerden birinin de ticari diplomasi olduğunu, sivillerin yürüttüğü diplomasinin, devlet yetkilileri arasındaki diplomatik ilişkiler kadar etkili sonuçlar verdiğini belirtti.Altunkaya, DEİK'in 146 iş konseyiyle dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, kendisinin de bu kurumun üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dünya ticaretinin en önemli gündem maddelerinden birinin ticari korumacılık olduğunu aktaran Altunkaya, şunları kaydetti:"Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ticaret savaşları yaşanmaktadır. Bu ortamda ihracat artışı sağlayabilmek için sivil ilişkilerin önemli bir payı var. DEİK'in girişimlerini, bağlantılarını kıymetli buluyorum. Bu vesileyle son dönemde yaşanan önemli bir soruna da değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle Irak sınırında geçişler kapanmış durumda. Irak, 2019 yılında ülkenin en önemli 6. ihracat pazarı. Erişimde yaşanan sorunlar ülke için ciddi sorunlar doğuracak. Bölgemiz de en çok sorun yaşayacakların başında geliyor 8,5 milyar dolar ihracatımızın 2,5 milyar dolarını Irak'a yapıyoruz. Güneydoğu olarak ihracatın yüzde 35'ini ise Irak'a yapıyoruz."GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu, tarih boyunca zorluklarla savaşılan bir bölgede yaşadıklarını söyledi.Gaziantep'in sınırında bir savaş yaşandığını ifade eden Kileci, yaşanan zorluklara rağmen yatırım yapmaya, ekonomiyi canlandırmaya, ihracatı artırmaya çalıştıklarını vurguladı.Panelde, başka ülkelerde neler yapabileceklerini, pazarlara ulaşma konusunu konuşmayı planladıklarını aktaran Kileci, ancak yaşanan sorunlar nedeniyle odak noktalarının değiştiğini, önlerine konulan engelleri aşmak için yapılacakları konuşacaklarını kaydetti.Türkiye'nin her zaman sorunlarla karşılaştığını belirten Kileci, her şeye rağmen ülkenin birçok sorundan başarıyla kurtulduğuna dikkati çekti.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çok kıymetli olduğuna aktaran Kileci, "Bütün dünyanın gözü bu topraklarda. Rakibimiz, düşmanımız, bize dost görünen düşmanımız eksik olmayacak. Biz bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman yenilmedik, yenilmeyeceğiz. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Bu kadar problemin içerisinde ihracatı artırmak, bölgemizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.Panel, konuşmaların ardından DEİK Başkanı Nail Olpak moderatörlüğünde, gazeteciler Vahap Munyar ve Abdurrahman Yıldırım'ın sunumlarıyla devam etti.