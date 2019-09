Deik kolbaşı çin ile ilişkilerimiz hak ettiği yerde değil

DEİK Kolbaşı Çin ile ilişkilerimiz hak ettiği yerde değilMahmut Can Emir ' Robert Badendieck İstanbul , 25 Eylül (DHA) - Türkiye 'nin Çin ile olan ilişkilerini yetersiz bulduğunu söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyesi, DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türk-Çin İş Konseyi Başkanı olan Murat Kolbaşı, 'Çin ile Türkiye ilişkilerde hak ettiği yerde değil' dedi.Çin ile Türkiye'nin ticari ilişkisinin 25 milyar dolara uklaştığını belirten Kolbaşı, 'Ticaretin yanında spor, kültür ve sanat alanlarında da bu kadar derin geçmişi olan iki tane devletin özellikle imparatorluk döneminden gelen iki tane değerli ülkenin ilişkilerini geliştirmemiz gerekiyor. Tabii ki burada bana da DEİK'e de iş düşüyor. Bu tip konferansları bu tip panelleri arttırmamız da gerekiyor, ben de bunlara elimden geldiğince destek veriyorum. Bugün yatırım anlamında Türkiye Çinli firmalardan daha fazla yatırım alarak, iş birliği yaparak üçüncü ülkelerde beraber iş birliği yapabildiler, çünkü Türkiye'nin lojistik alandaki firmaları çok güçlü, müteahhitlik firmaları çok güçlü. Şu anda dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da, ilk hedefte 90 milyon yolcu var. Pekin keza çok büyük bir havalimanı yapıyor. Bugün altı farklı şehirden Çin'den İstanbul'a uçuş var haftanın her günü. Çin 185 milyon turist gönderiyor dünyaya, Türkiye sadece 500 bin civarında turist alıyor. Dolayısıyla turizm alanında, yatırım alanında ve ticaret alanında ilişkilerin gelişmesini ben de arzu ediyorum. Bununla ilgili olarak da biz DEİK olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dolayısıyla evet, bir ticaret, bir iş hacmi, bir yatırım, bir turizm var ama yeterli değil, bunu geliştirmemiz lazım' dedi.ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından Türkiye'nin karlı çıkabileceğini belirten Kolbaşı, 'Çin'in özellikle ABD'den ithal ettiği, ABD'nin de Çin'den ithal ettiği bir çok üründe aslında Türkiye ihracatçı konumunda. Türkiye aslında bugün Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar üretim parkı olarak, üretim parkındaki makinelerin gençliği olarak iyi bir noktada. Dolayısıyla insan kaynağımızla lojistik avantajlarımızla biz bunu lehte kullanabiliriz. Eksiklerimiz özellikle yaş meyve ve sebzede, süt ürünlerinde ve çeşitli gıda ürünlerinde diyebiliriz. Çin'le olan ikili anlaşmalımızda eksikler var, bunları geliştirmemiz lazım. ABD'nin de bazı kuralları var ithalatta, ürünlerde aradıkları bazı standartlar ve özellikler var, bunu da ABD ile geliştirmemiz lazım ki ABD ile 100 milyar dolar Çin'le de 50 milyar dolar dış ticaret hacmine gidelim' dedi.Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinde turizmin de önemli yer tuttuğunu belirten Kolbaşı, 'Çinli turistlerin kültürel anlamda aradıkları her şey Türkiye'de var. Yedi farklı şehirden yapılacak olan ziyaretlerle Türkiye'deki turizm potansiyeli çok yüksek. Çinli firmaların dünyada yapmış olduğu uluslararası işler çok fazla, burada zaman zaman başka firmalarla iş birliği yaparak başka ülkelere girebiliyorlar, yani Türk firmaları Çinli firmalarla iş birliği yaparak üçüncü ülkelere açılabilirler. Bir de biz Çin pazarına daima ithalat gözüyle baktık, orada hep ürün aldık, halbuki son iki yıldan beri Çin Kasım ayında bir ithalat fuarı yapıyor. Geçen sene 39 firma katıldı, bu sene 55 firma katıldı, Kimya İhracat Birliği'miz bu organizasyonu yapıyor, biz de orada katılımcıyız. Yani Çin diyor ki 'Ben 2 trilyon doları geçen bir alım yapıyorum, buyurun gelin' diyor, 1996 yılında bugüne kadar Avrupa Birliği ile ticari anlamda anlaşma yapmış olan Türkiye'nin özellikle fasonda gelişmiş, ihracatın yüzde 52'sini Avrupa'ya yapan üreticilerimizin artık markalarıyla kendi B2C (firmadan tüketiciye) özellikle direkt tüketiciye giden markaların Asya Pasifik'e açılıp, orada ihracat yapmaları lazım. Türk firmaları kendilerine güvenerek oraya gittiklerinde ihracatı geliştirmeleri lazım, Türkiye bunu yapabilecek durumda' dediÇin'nden uçuş süresi olarak daha uzun süren ABD içinm uzak batı denmediğine işaret eden Kolbaşı, 'O zaman buraya da uzak doğu demeyelim, sadece doğu diyelim. Önce beyinlerde doğuyu yaklaştıralım, ticaret olarak, kültür olarak, spor, sanat olarak zaten yaklaşacak' dedi.