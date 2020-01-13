DEİK'TE ASKON rüzgarı 12 üye konseyde

ESTONYA BAŞKANI TUMBAZ

Özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere,dış ekonomik ilişkilerini yürütme, bu bağlamda yurt içi ve dışı yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevli DEİK hafta sonu yeni konsey üyelerinin seçimini yaptı. ASKON Sakarya Şubesi'nden 12 üye farklı ülkelerin iş konseyinde görev aldı. ASKOn Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz yeni dönemde Türkiye'nin Estonya iş Konseyi Başkanı seçildi.

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz hafta sonu yapılan ve 2 bin 530 kişinin oy kullandığı DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulunu değerlendirdi. Başkan Tumbaz " DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. ASKON Sakarya Şubemizden 12 isim farklı ülkelerin iş konseylerinde görev aldılar. Yeni dönemde Estonya Başkanının da bizim şubemizden seçilmesi bizleri mutlu etti.Yeni dönemde şehrimiz ve ülkemiz için güzel işlere imza atmak için çalışacağız" dedi

DEİK İŞ KONSEYİNE SEÇİLEN İSİMLER

1.Engin TumbazEstonya, İş Konseyi Başkanı- İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi

2.Ahmet Fazlıoğlu, Estonya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi-Sierra Leone İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi-İran İş Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi

3.Yunus Kuleci, Kırgızistan İş Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi

4.Baki Demir, Estonya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi- Lübnan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi- Kuzey Makedonya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi

5.Berat Şirinat, Estonya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi

6.İbrahim Ersoybaş, Letonya İş Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi

7.Davut Ür, Estonya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi -Angola İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi-Litvanya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi

8.Halim Kılkış, Estonya İş Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi-Tanzanya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi

9. Ali Sarı, Estonya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi- Gine İş Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi

10.Ö.Faruk Şahin, İsviçre İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi

11. Ali İhsan Ürküt, Estonya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi -Avusturalya İş Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi

12.Mehmet Kondur, Meksika İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi -Avusturalya İş Konseyi Asil Yürütme Kurulu Üyesi- İspanya Konseyi Yedek Yürütme Kurulu Üyesi