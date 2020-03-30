Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DEİK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili, önceliğin insan sağlığı olduğu vurgusuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mevcut şartlarda faaliyetlerin durmaması gerektiğini anlatan mektup gönderdi.

30.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:06
DEİK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup Açıklaması
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili, önceliğin insan sağlığı olduğu vurgusuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mevcut şartlarda faaliyetlerin durmaması gerektiğini anlatan mektup gönderdi.

DEİK tarafından paylaşılan, Başkan Nail Olpak imzalı mektupta, şunlar kaydedildi:

"DEİK olarak bizim de önceliğimiz şüphesiz ki insanımızın sağlığı. Bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunu unutmadan, ekonomik faaliyetlerimizi de optimal düzeyde sürdürmek gibi çok önemli ve vazgeçilemez bir sorumluluğumuz daha var. İşte bu sorumlulukla ve sağlığımızın yanında işlerimizin de sağlığını korumamız gerektiği inancıyla; 'Tedbirlere Uyuyoruz', 'Sağlığımızı Koruyoruz' ve 'İşlerimizi Askıya Almıyoruz' prensibiyle, duruma hızlı bir adaptasyon sağladık."
"Çarkların optimal seviyede dönmesi gerekiyor"
Mektupta, tüm dünyayı saran virüsün, Türkiye'ye vereceği zararları en aza indirme çabaları sürerken, ülkesini seven ve ona inanan iş insanları olarak, ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaati paylaşıldı.

Mektupta, şunlar aktarıldı:
"Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin bugünkü durumunu bizim elimizdeki verilerle değerlendirdiğimizde, geçtiğimiz günlerde farklı şekillerde gündeme getirilen, tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın yararına, ne işletmelerimizin yararına, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağına inanıyoruz. Bu görüşümüz, yukarıda izah etmeye çalıştığımız, geniş çerçevede yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz istişarelerimizin sonundaki ortak kanaatimizdir."
Gerekli durumlarda her karara saygı duyulacağı bildirilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Elbette, ilerleyen süreçlerde, sizlerin elinde bulunan çok daha detaylı verilere bağlı farklı adımlar atılması gerekirse, o kararlar çerçevesinde ve onlara uyarak hareket etmemiz gerektiği de aşikardır. Şüphesiz ki, uzun soluklu bir mücadele dönemindeyiz ama sonunda bu virüs saldırısını en az hasarla atlatacak, bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kazanacağız. Bugün bize düşen, milletimizin o başarı gününü düşünerek çalışmaktır. Hayatın normale döneceği o günlere toplum olarak sağlıklı, mutlu ve müreffeh şekilde ulaşmak için dualarımızı ve çalışmalarımızı eksik etmeyeceğiz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Nail Olpak, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››DEİK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan’ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

22:46: (Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - Haber 22:46: ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı - Haber 22:45: (ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU - Haber 22:44: Azerbaycan'da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Haber 22:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" paylaşımı - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu - Haber 21:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor 20:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı - Haber