Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DEİK'ten "istihdam sağlığını koruma" çağrısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde istihdam sağlığı korunmazsa zincirin önemli bir halkasının kırılacağını ifade etti.

04.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:14
DEİK'ten
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde istihdam sağlığı korunmazsa zincirin önemli bir halkasının kırılacağını ifade etti.
Olpak, yazılı açıklamasında, DEİK olarak insan sağlığına öncelik verdiklerine işaret ederek, bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduklarını belirtti.
"Kovid-19 sürecinin başından beri 'önce sağlığımız, sonra da işletmelerimizin sağlığı' dedik." ifadesini kullanan Olpak, istihdamın korunması gerektiğini de özellikle vurguladıklarını aktardı.
Olpak, şunları kaydetti:
"Sağlığımızla birlikte işletmelerimizin ve istihdamımızın sağlığını korumak önceliğimiz olmalı. Özellikle istihdamımızı koruyamazsak zincirin önemli bir halkasını kırmış oluruz. Ekonomik faaliyetlerimizi optimal düzeyde sürdürerek hem mevcut istihdamımızı hem çalışanımızın sağlığını korursak, Kovid-19'a karşı ulusal mücadelemizi daha güçlü yürütebiliriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››DEİK'ten 'istihdam sağlığını koruma' çağrısı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Ekonomi
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Ekonomi
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Ekonomi
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:21: STK'lardan ortak açıklama: "'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa... - Ekonomi 11:20: Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu - Ekonomi 11:16: Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı - Ekonomi 11:14: Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi 11:14: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 09:38: Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı - Ekonomi 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 08:42: Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı - Ekonomi 08:41: Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber