Deik/türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefi

Türkiye- Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı'nda Bangladeş ile Türkiye'nin ticaret hacminin 2020 yılı sonuna kadar iki milyar dolara çıkarılması hedeflendiği duyuruldu.DEİK'in ev sahibi olduğu Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı, Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki, DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, Bangladeş İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) üyelerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Toplantının ikinci ayağında geniş katılımlı bir Türk iş insanları heyetinin Şubat 2019'da Bangladeş'i ziyaret etmesi planlanıyor.Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki açılış konuşmasında, Bangladeş'in özellikle kaya, mıcır gibi altyapı malzemelerine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ülkedeki ilaç sektörünün her yıl yüzde 25 büyüdüğüne dikkat çeken Siddiki, Bangladeş'ten 140 ülkeye ilaç ihraç edildiğini belirtti ve Türk yatırımcıları bu sektöre yatırım yapmaya davet etti.DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, Bangladeş'in Güney Asya 'da değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu kaydederek sözlerine başladı. Türkiye - Bangladeş ikili ticaret hacminin 2017 yılı itibarıyla 1.1 milyar dolar olduğunu belirten Gök, ülkedeki potansiyelin doğru değerlendirilmesi halinde 2020 sonuna kadar ticaret hacminin iki milyar dolara çıkabileceğini ifade etti. Bangladeş'in inşaat, gıda, sağlık turizmi ve ilaç gibi sektörlerde yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu belirten Gök, Çin 'in son yıllarda Bangladeş pazarındaki yatırımlarını arttırdığını vurgulayarak, Türk iş insanlarının da ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.Artan dizi ihracatıyla birlikte Bangladeşlilerin Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün daha çok arttığını belirten Gök, Bangladeşli insanların seyahat rotalarına Türkiye'yi de eklediklerini söyledi. Gök, Bangladeş'te bir Türkiye tanıtım ofisi açılması ve iki ülke arasındaki uçuş seferlerinin artırılması halinde Bangladeşlilerin sağlık turizminde Avrupa ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih edeceklerini dile getirdi. Gök ayrıca, Dakka'ya bir ticaret ataşesi atanmasını talep ettiklerini söyledi. - İstanbul