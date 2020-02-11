DEİK / Yıldırım: Çevre koruma harcamaları hız kazandı

Çevre kirliliği ile mücadele projeleri geliştiren farklı endüstrilerden şirketler, kirliliği ekonomik bütünleşmeye çevirerek, sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun hareket ediyorlar. Sürdürülebilir çevre politikalarını üretim süreçlerine entegre eden şirketler, geri dönüşüm teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve hızlıca iş süreçlerine uygulama yoluna gidiyorlar.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - İsviçre İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve SRST Makine Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ekonomik büyümede ve sürdürülebilir çevre politikalarında başarıya ulaşabilmek için ekolojik ayak izimizi azaltmamız gerekiyor.

"Dünyanın büyük kısmında hızlı bir tüketim süreci yaşanırken, diğer tarafta temel tüketim ihtiyaçlarına erişim sağlayamayan insanlar çok ciddi sorunlarla baş başa kalıyor.

"Dünyadaki gıda israfı incelendiğinde, israfın büyük bir kısmı sofralara bile ulaşmadan yerinde ve lojistik sürecinde kayba uğruyor.

"Bununla birlikte sofralara ulaşan gıdaların tüketim dengesi sağlanmadığında, binlerce ton evsel gıda atığı oluştuğu gözlemleniyor.

"Tüm bu gıda kaybı ve israf süreçleri konusunda 'sıfır atık' projesi gibi kıymetli çalışmalarla en aza indirilmeye çalışılıyor.

"Son yıllarda şirketler, sürdürülebilir çevre projelerini artırmakta ve ülke ekonomisinin büyümesi için entegre projeler geliştirmektedirler.

"TÜİK'in son verilerine göre (2018) şirketlerin çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 11.6 artarak, toplamda 38.2 milyar liraya ulaştı.

"Çevre koruma harcamaları içerisindeki en fazla payı ise yüzde 47.5 ile atık yönetimi hizmetleri aldı.

"Bu oranlar ve rakamlar, çevre koruma harcamalarının ilerleyen yıllarla birlikte artacağını ve daha yaşanabilir bir dünya için kaynak kullanımının ve geri dönüşümün her zamankinden daha fazla önem kazanacağını ortaya koydu." (Fotoğaflı)