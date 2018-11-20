Deivid de Souza: 'Zico'yu Göndermek Büyük Hataydı...'

"BENİM DÖNEMİMDE TAKIM ÇOK DAHA KALİTELİYDİ"

Bizim oynadığımız dönemlerde Fenerbahçe yıldızlar topluluğu gibiydi. Oynanan oyun çok üst düzeydi. Fenerbahçe'de ciddi bir kalite düşüşü var. Kadro kalitesi de benim oynadığım döneme göre çok düşük. Evet, Fenerbahçe yeni bir yapılanma içinde. Yeni yönetimin de transfer politikası pahalı oyuncular yerine daha hesaplı oyunculara yönelmek gibi duruyor. Başkan Ali Koç 'un takımın mevcut durumunu düzeltip, takımın kalitesini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki iki sene Fenerbahçe için çok önemli. Bu süreçte takımın kalitesini arttırmak için yeni transferlerin yapılmasını bekliyorum çünkü buna ihtiyaç var. Ali Koç ile yeni yönetimin Fenerbahçe'yi tekrar Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım haline getireceğine inanıyorum.

"ZICO KALSAYDI LİGE AMBARGO KOYAR HER SENE AVRUPA'DA OLURDUK"

Zico döneminde oynanan futbolu hem bizler hem de Fenerbahçe taraftarları çok özledi. Zico kalsaydı; Fenerbahçe Süper Lig'e ambargo koyardı. Daha çok lig şampiyonluğu kazanırdık. En önemlisi Fenerbahçe her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam eden bir takım olurdu. Zico ile çeyrek finale çıktık. Zico devam etseydi o başarının üzerine çok rahat çıkabilirdik çünkü oyuncu grubu " Avrupa 'da daha fazla neler yapabiliriz" diye düşünen bir topluluk haline dönüşmüştü.

"ZICO'YU GÖNDERMEK BÜYÜK HATAYDI"

Zico'nun gitmesi Başkan Aziz Yıldırım 'ın verdiği karar doğrultusunda oldu. Belki başkanın kendisine göre haklı sebepleri vardı ama bu kararın o dönem için doğru olduğunu düşünmüyorum.

"FENERBAHÇE'Yİ KÜME DÜŞME HATTINDA GÖRMEK ŞAŞIRTICI OLDU"

Brezilya 'dan Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu takip ediyorum. Fenerbahçe'nin sezona böyle başlaması ve haftalarca küme düşme hattında olması beni şaşırtan bir durum oldu. Fakat oynanan futbola bakınca bu durumun sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe bir geçiş döneminde. Bunun da zorlukları olacaktır. Tabii ki bu durum düzelecektir ama zaman lazım.

"ARTIK FENERBAHÇE, BREZİLYA'DA MANŞET OLAN BİR KULÜP DEĞİL"

Benim oynadığım dönemde Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar gibi, hatta onların da önünde popülariteye sahip bir kulüptü. Şu anda bu popularitesini Brezilya'da kaybetti. Ben, Alex, Roberto Carlos ve Zico Fenerbahçe'deyken tüm Brezilya Medyası'nın gözü ve kulağı buradaydı. Bu durum artık değişti. Yaptığımız her hareket Brezilya'da manşet oluyordu. Artık Fenerbahçe, Brezilya'da manşet olan bir kulüp değil.

"EN İYİSİ ARTHUR ZICO'YDU"

Aragones , Zico ve Daum'la çalıştım. Üç isim de çok önemli teknik direktörlerdi. Hepsinin kendine has özellikleri vardı. Bu sorunun cevabını istatistiklerde bulabiliriz. Zico Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı. Benim de Fenerbahçe dönemine çalıştığım en iyi teknik direktör Arthur Zico 'ydu.

"ALEX İLE ZİCO BİRLİKTE ÇOK BAŞARILI OLUR"

Bende Türk medyasından bu haberleri okudum ama bu konuyla ilgili Zico veya Alex'ten bir şey duymadım. Alex'in kariyerinde yaptıkları ve başarıları ortada. Zico'nun da hem teknik direktörlük hem de Fenerbahçe kariyerinde yaptıklarına hep birlikte şahit olduk. İkisi birlikte çok iyi bir sinerji yakalayabilirler. Tekrar yolları Fenerbahçe ile kesişirse bu ikilinin çok başarılı olacağını düşünüyorum.

"SEÇİM SONUÇLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerini Brezilya'da takip ettim. Aziz Yıldırım yirmi yıldır Fenerbahçe'nin başkanıydı ve başkanlık koltuğundan inmesi bizler için ütopik bir şeydi. Seçimin ardından sonuçları görünce şok oldum. Bu denli bir fark beklemiyordum. Aziz Yıldırım'ın son yıllardaki yönetiminin bu farkı getirdiğini düşünüyorum. Takdir kongre üyelerinin, saygı duymak lazım.

"ALİ KOÇ FENERBAHÇE'YE ENERJİ GETİRDİ"

Ali Koç Fenerbahçe'ye yepyeni bir enerji getirdi. İlk kez başkan oluyor ama geçmiş yıllarda yöneticilik yaptı. Tecrübesiz bir futbol adamı değil. Kendisiyle de konuştum. Çok önemli düşünceleri, planları ve projeleri var. Bence Ali Koç başkan kaldığı sürece çok önemli işler yapacaktır. Onunla konuştuktan sonra buna çok rahat ikna oldum. Kendisine inanıyorum.

KENDİ DÖNEMİNDEN ŞU ANKİ KADROYA ÜÇ İSİM AL DESEK KİMLERİ ALIRSIN?

Alex de Souza

Deivid de Souza

Marco Aurelio

ŞU ANKİ DÖNEMDEN KENDİ DÖNEMİNDEKİ KADROYA ÜÇ İSİM AL DESEK?

Şu an kadroda olan hiçbir isim bizim dönemimizde ilk 18'e bile giremezdi. Bu yüzden herhangi bir isim söyleyemiyorum.

"FENERBAHÇE'DEKİ EN KARANLIK DÖNEMİMDİ"

Sezon başında fibula kemiğimden bir sakatlık geçirdim. O dönem benim en karanlık dönemimdi. İlk antrenmanda ayağımı kırdım. Ameliyatın ardından 10 çivi, 1 platin takıldı. Ayağım kırıldıktan sonra annemi kaybettim. Çok kötü günlerdi. Uzun bir aranın ardından döndüm. Sakatlığın ardından iyi oynadım ama o sakatlık olmasaydı çok daha iyi yerlerde kariyerimi bitirebilirdim.