Haberler » Güncel » Dekan Gündoğdu : 'Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz' - Haber

Dekan Gündoğdu : "Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz"

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü fakültede, eğitimin yanı sıra farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptıklarını söyledi.

03.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:56 Dekan Gündoğdu :
İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü fakültede, eğitimin yanı sıra farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptıklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu ve Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Hülya Bektaş Bingöl, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD Malatya Temsilciliğini ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü fakültede eğitimin yanı sıra farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Cemiyetimiz ve TSYD Temsilciliğimizi ziyaret etmeye geldik. Her zaman desteklerini gördük, teşekkür ediyoruz. Yeni yıl da yeni etkinlikler yapmak istiyoruz. Malatya' da spor konusunda yapılacak etkinlikleri de destekliyoruz" dedi.

MGC Başkanı ve TSYD İl Temsilcisi Vahap Güner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Spor Bilimleri Fakültemiz bölgemizin göz bebeğidir. Bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Bunların istihdamı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Cemal Gündoğdu, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36   İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam... - Haber
18:35   Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Haber
18:34   Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı - Haber
18:34   Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu - Haber
18:29   Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 30 metre çekildi - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:37:57