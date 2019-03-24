Dekan Türkmen Başarılı Öğrencileri Ağırladı

Giresun Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen
, dekanlık olarak öğrencilerin önemli başarılar elde etmesi için gereken tüm desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.
Türkmen, Bursa
'da özel bir okul tarafından 9-10 Mart'ta düzenlenen "Robolution'19" robot yarışmasına üniversite adına katılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencileri Erkan Kaşık ile Yusuf Akdemir
'i makamında konuk etti.
Ziyarette konuşan Türkmen, 350 robotun katıldığı yarışmada öğrencilerin "çizgi izleyen robot" kategorisinde ilk iki dereceyi elde ettiklerini belirtti.
Elde ettiği başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Türkmen, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizin başarısından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Dekanlık olarak öğrencilerimizin bu tür başarılar elde etmesi için de desteğimiz bundan sonra da sürecek."
Güncel
Kaynak: AA