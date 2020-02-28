DEKİ Başkanı Olpak: "Türk iş dünyasının yurt dışına açılan penceresiyiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Olağan Meclis Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla yapıldı. DEİK'in faaliyetlerini anlatan Olpak, "Türk iş dünyasının yurt dışına açılan penceresiyiz" dedi.



ATO 28. Dönem 23. Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri değerlendirerek, ATO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ankara Ticaret Odası yönetimi olarak göreve geldikleri günden beri komite ve Meclis üyeleriyle Başkent'in dünyanın sayılı yatırım, üretim, ticaret ve turizm merkezi olması için çalıştıklarını kaydeden Baran, "Anadolu'nun tüm ürünlerinin Ankara'dan dünyaya açılması, Ankara'nın Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olması için oda olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.



DEİK Başkanı Olpak ve DEİK camiasını başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Baran, "DEİK'in tüm dünyaya yayılmış 146 iş konseyi mevcut. Her iş konseyi de bulunduğu ülkeyle ilgili hedefler ortaya koyuyor. Etkin lobi faaliyetleri sayesinde DEİK, iş dünyamızın emeklerini ihracat rakamlarına başarıyla yansıtıyor" diye konuştu.



DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK'in yapılanmasından bahsederek başladığı konuşmasında yeni dönem için hedefler belirlediklerini dile getirdi. Hedeflerinden birinin ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak, ikincisinin de etkin lobicilik yapmak olduğunu ifade eden Olpak, bunları yaparken dünya üzerindeki 6 milyonluk Türk diasporası ile de birlikte olmak istediklerini kaydetti. DEİK'in vizyon ve misyonunu anlatan Olpak, "DEİK'in belirli bir dünya görüşü, etnik kimlik, inanç ya da sosyal yaşantı gibi tanımları yok. Bu ülkeye düşman olanlar hariç kim varsa DEİK'in çatısı içerisinde yer almalıdır. Amacımız daha çok, daha hızlı ve daha kolay iş yapmak" dedi.



Çalışmaları daha iyi şekilde sürdürebilmek için yatırımlara odaklanacaklarını kaydeden Olpak, "İhracat olmazsa olmazımız, yumuşak karnımız da bizim istihdamımız. İstihdamı çözmenin yolu da yatırımdan geçiyor. Verimi sağlamanın önemli unsurlarından biri de network. 146 iş konseyi ile Türk iş dünyasının yurt dışına açılan penceresiyiz" diye konuştu.



"Yeni üyelere indirim"



DEİK'ten yararlanmak isteyen ATO üyeleri için bilgilendirme yapan Olpak, "Faaliyetlere katılmak için üyelik şartımız yok ama avantajlarımız var. DEİK'e ilk defa üye olacak firmalara ilk yılda yüzde 60 indirim yaparken, İş Konseyi aidatlarımızda da yüzde 20 indirim uyguladık. Bir de pozitif ayrımcılık yaparak, DEİK üyelerine tüm etkinliklerimizde yüzde 20 indirim sağladık. Amacımız daha fazla firmamızı DEİK ailesiyle tanıştırarak, yurt dışı pazarlara açabilmek" dedi.



Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran ve Meclis Başkanı Deryal, DEİK Başkanı Nail Olpak'a günün anısına bir hediye sundu. 28. Dönem 23. Olağan Meclis Toplantısı'na ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci ile ATO Meclis üyeleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA