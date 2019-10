Deklanşöre "hissederek" basıyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görme engelli üç kişi, doğanın güzelliklerini yansıtmak için uğraş verdiği fotoğraf sanatıyla herkesin takdirini topluyor.Engelli bireylerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve hayal dünyalarında yarattıkları imgelerin dışa vurulabilmesi adına hayata geçirilen "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" projesiyle görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve Cengiz Orçun bir araya geldi.Azimleriyle örnek gösterilen Cura, Altın ve Orçun, proje kapsamında fotoğraf turlarına çıkıyor, yakınlarının da yardımıyla Bodrum'un güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor.Bodrum Paşatarlası sahilinde buluşan engelli fotoğrafçılardan 72 yaşındaki Orçun, AA muhabirine, 47 yıl önce yaptığı dalış sırasında basınç dengesizliği nedeniyle emboli geçirince, görme yetisini kaybettiğini söyledi.Engellilerin de bir şeyler yapabileceğini göstermeye çalıştıklarını aktaran Orçun, "Genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yürüme engelli bir kişi, çok iyi fotoğrafçı olabilir, ama görme engelli bir kişinin sanatsal fotoğraf çekmesi biraz zor. 30 yıldır da yelken yarışlarına katılıyorum, müzikle ilgileniyorum." dedi."Doğa, deniz ve insan fotoğrafını çekmeyi çok seviyorum"Doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Efe Baray Altın, fotoğraf çekerken keyif aldığını, mutlu olduğunu dile getirdi.Diğer engellilere ve arkadaşlarına da örnek olduğunu düşündüğünü vurgulayan Altın, "Engelli bir insan elinden geldiği her işi yapabilir. Mesela benim gibi fotoğraf çekebilir, tekne kullanabilir, yarışmalara katılabilir." ifadesini kullandı.Doğuştan görme engelli 24 yaşındaki Tayfun Cura, hayata hiçbir zaman küsmediğini söyledi.Cura, fotoğraf makinesini eline ilk aldığında ne yapacağını bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:"Fotoğraf makinesine alışınca hoşuma gitti. Fotoğraf çekerken çok mutlu oluyorum. Altıncı hissimi de kullanarak deklanşöre basıyorum. Çektiğim fotoğrafları çok beğeniyorlar. Daha önce sergiler de açmıştık. Hiçbir zaman hayata küsmedim. Çevremde benim bu işle uğraştığımı görenler çok destekliyor. Köyde fotoğrafla bir tek ben uğraşıyorum. Hatta köyümüzde de sergi açtık. Doğa, deniz ve insan fotoğrafını çekmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekme tekniklerini de bir yandan öğrenmeye devam ediyorum.""Yapılmayanı yaptılar"Proje koordinatörü Özlem Şen de sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Projeyle fark yarattıklarına dikkati çeken Şen, "Sergiyi açtığımızda engelli ailelerin katılımı çok etkiliydi. Çocukların evde oturmasını istemiyoruz. Ailelerin onları desteklemesini istiyoruz. Tayfun, Efe ve Cengiz kaptan öncülük yaptılar. Onların da hayatında çok şey değişti. Yapılmayanı yaptılar. İnsanlar engellenmediği zaman hayatta her şeyi yapabilir." diye konuştu.Görme engellilerin önce objelere dokunup kafalarında oluşanı şekillendirdiğine değinen Şen, sonrasında işitsel yeteneklerini ve altıncı hislerini de kullanarak deklanşöre bastıklarını anlattı.