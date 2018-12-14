Dekorasyona Nasıl Başlamalıyız?

Belki yıllardır içinde yaşadığınız dekorasyondan sıkıldınız ve artık size ayak uyduramadığını düşünüyorsunuz, belki evlilik arefesindesiniz, belki de yeni iş yerinizin dekorasyonuyla ilgili kafanız karışık. O zaman bu süreçte nasıl bir yol izlemelisiniz beraber bakalım.

Dekorasyon size uçsuz bucaksız bir okyanus gibi gelebilir. "Bu kadar seçeneğin arasında hangisini alacağım, nereden başlayacağım?" dediğinizi duyar gibiyim. Gelin beraber başlayalım.

Adım 1: İhtiyaç Belirleme

Bu çeşitliliğin içinde bütün beğendiklerinizi alıp kendinizi bir karmaşanın içinde bulmamak için bir ihtiyaç listesi yapmalısınız. Beğendiğiniz bazı şeylerden feragat etmeniz daha doğru bir sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır.

Adım 2: Stil Belirleme

Dekorasyona başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli şey, hangi dekorasyon tarzının sizin için en uygun olduğudur. Her şey bittiğinde sizi tatmin edecek ve rahat hissettirecek bir sonuç için; zevkinize, yaşam tarzınıza, kişiliğinize ve alışkanlıklarınıza en uygun tarzı seçmelisiniz.

Adım 3: Alışveriş

İhtiyaçlarınızı belirlediniz, tarzınızı seçtiniz ve o tarzla ilgili örnekleri iyice incelediniz. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz. O zaman alışverişe başlayabilirsiniz. Bu noktada benden size küçük bir tavsiye; kafanız ne kadar net olursa olsun beğendiğiniz parçaları ilk seferinde almayın. Seçimlerinizi yaptıktan sonra evde sakin kafayla seçimlerinizi tekrar değerlendirmek daha doğru karar vermeniz için doğru bir adım olacaktır.

Bütün bu süreç boyunca sakın unutmayın ki; dekorasyon süreci boyunca bütüne odaklanmalısınız. Duvarlar, döşemeler, mobilyalar, aksesuarlar dekorasyonu oluşturan bütün ögeler bir bütünün parçalarıdır ve hepsi kendi içinde bir uyum yakalamalıdır.

Haftaya sizin için en uygun dekorasyon stilini bulmanıza yardımcı olacağını düşündüğüm dekorasyon stillerini mercek altına alacağım yazımda buluşmak dileğiyle.