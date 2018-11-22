Dekorasyonda Karadeniz Esintileri Moda

Karadeniz
evlerinin içinizi ısıtan muhteşem görüntüsünü bilirsiniz. Dıştan güzel görünen bu evlerin penceresinden içeriye daldığınızda, en az dışarıdaki görüntü kadar dekorasyonun da şahane ayrıntılarla dolu olduğunu görürsünüz. Her bölgenin ev tarzının farklı olmasının bölgenin konumu, iklimi ve hava şartlarıyla bağlantılıdır. Karadeniz'in bitki örtüsünü ormandır ve bölgede çok fazla yağış görülür. Bu sebeple de evlerin su almaması, zarar görmemesi ve soğuktan korunmak sebebiyle evler genellikle ahşaptan ve taştan yapılır. Evlere daima tarihi bir görüntü katan ahşap ve taş, dekorasyona da yeni bir bakış açısı katar. İşte, evinize Karadeniz dekorasyon esintileri taşıyacak ayrıntılar…
Malzeme bütün havaya değiştirir: doğal dokunuşlar
Minik dokunuşlarla başlayın. Elbette bir Karadeniz evi gibi duvarlarınızı, tavanınızı ahşap yapmanız gerekmez. Ancak küçük değişiklikler sayesinde evinizde hiç tahmin edemeyeceğiniz bir atmosfer yakalayabilirsiniz. İşe salonun tam ortasında duran büyük sehpadan başlayın. Son dönemin popüler tasarımlarından olan kütük sehpalardan seçin. Sehpanızın pırıl pırıl parlamasına gerek yok, unutmayın ki Karadeniz evlerinin en büyük özelliği salaş olmaları… Doğal taşlardan bardak altlığı, ağaçtan oyulmuş kalemlik gibi ayrıntılarda yapacağınız değişiklik bile etki gösterecek. Doğal malzemelere yer açmak, evinizde doğayı hissetmenin en makul yolu!
Onsuz Karadeniz olmaz: peştamal Keşan
, dolaylık, fota gibi isimlerle adlandırılan peştamaller Karadeniz kültürünün olmazsa olmazıdır. Karadenizli kadınların başlarına bağladıkları, bellerine doladıkları peştamal, doğal malzemelerle dokunan, genelde kırmızı-siyah renklerin ve çizgili desenlerin kullanıldığı bir kumaş. Birçok farklı alanda, farklı amaçlarla kullanılan peştamali, Karadeniz evlerinin içerisinde genellikle masa örtüsü gibi işlevlerde de görmek mümkün. Karadeniz'e özgü etnik bir aksesuar olan peştamali evinizin en göz alıcı noktalarında farklı işlevlerde kullanabilirsiniz. Havlulardan perdelere kadar bir desen olarak da işlenen peştamal, Karadeniz'in etnik çizgisini evlerinize taşıyor.
Değerini yitirmeyecek nostaljik objeler
Karadeniz evleri, ahşap olmaları sebebiyle daima tarihi görünür ve salaş bir havaya sahiptir. Çoğu Karadeniz evinde mobilyalar, özellikle eskitilmiş gibi durur. Bu nostaljik hava Karadeniz evinin belli başları imzaları arasındadır. Karadeniz usülü nostaljiyi evinize taşımak istiyorsanız eski parçalarınızı atmak yerine onları dekor olarak kullanın. Her şeyin gıcır gıcır olması için mücadele etmeyin, eskiyi değerlendirin.
Rahat ve otantik sedir koltuklar
Dekorasyonun bel kemiğini oluşturan koltuklara da el atma vakti! Karadeniz evlerinin imzası niteliğindeki uzun minderli, sedir koltukları anımsarsınız. İşte günümüzde bu tür koltuklar hala üretiliyor. Etnik desenli bir örtüleri ve minderleriyle sedir koltuklar evinizin görünümünü baştan aşağıya değiştirir ve Karadeniz'in temiz havasını salonunuza taşır.