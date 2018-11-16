Dekorasyonda Şimdi Hayvan Deseni Moda!

Leopar, zebra, çita ya da Dalmaçyalı desenlerin hakim olduğu dekoratif öğeler bu sene en popüler dönemlerini yaşıyor. Vahşi doğadan ilham alan desenler kimimiz için zaten en sevilen parçalar olarak evlerimizi süslüyor. Kimimizin ise hayvan desenlerini kullanma konusunda cesarete ihtiyacı var. Hayvan desenleri oldukça dikkat çekici görüntüye sahip olmakla birlikte bulundukları ortama farklı hava katıyorlar. İddialı görünümleri nedeniyle seçilecek parçaların titizlikle belirlenmesi ve doğru parçaların doğru yerde ev dekorasyonuna dahil edilmesi gerekiyor. Dönemin dekorasyon modasından uzak kalmamak için hayvan desenli ev dekorasyon fikirlerine göz atabilirsiniz.Hayvan desenli duvar kağıtları ile hareket katınOnlarca farklı markanın hayvan desenli duvar kağıdı modelleri arasından en beğendiğinizi seçebilir, evinizin duvarlarına hareket katabilirsiniz. Hayvan desenli duvar kağıdının odadaki tüm duvarları kaplamamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde oldukça boğucu bir görünüme neden olabilirsiniz. Dalmaçyalı duvar kağıtları sevimli, leopar desenli duvar kağıtları ise feminen bir etki sağlayabilir.Hayvan desenli döşemeleri tercih edinSade bir odada hayvan desenli bir puf, bir sandalye veya koltuk bir anda odanın tüm havasını değiştiriyor. Üstelik bu dekorasyon fikri sizi de çok uğraştırmıyor. Seçeceğiniz parçayı hem var olan dekorasyonunuza kolaylıkla adapte edebilir hem de senenin dekorasyon modasına uyum sağlayabilirsiniz. Seçeceğiniz kumaş, evinizin genel tarzıyla ve kendi beğenilerinizle uyumlu olmalı.Modern bir parça seçmek isterseniz Dalmaçyalı ya da zebra, feminen ve iddialı bir görünüm için ise leopar ve çita desenlerini tercih edebilirsiniz.Halılar ve yastıklar ile inanılmaz değişimYaşam alanınıza basit bir dokunuşla ihtişam katmak istiyorsanız hayvan desenleri doğru tercih. Hayvan desenlerinin hakim olduğu birkaç yastık istediğiniz etkiyi sağlamanıza yardımcı oluyor. Açık renk koltuk takımına koyu renklerin hakim olduğu leopar ya da çita desenli yastıklar, koyu renk koltuk takıma ise açık renk hayvan desenli yastıklar muhteşem yakışıyor. Daha güçlü bir etki isterseniz halılarınızı değiştirmeyi de düşünebilirsiniz. Hayvan desenli halılar ile iddialı bir dekorasyonun kapısını aralayabilirsiniz.Objelerdeki vahşi çekicilikTüm bu saydıklarımızın yerine dekoratif objeler ile de hayvan deseni moda akımına uyabilirsiniz. Leopar bibloları, Dalmaçyalı desenli dekoratif objeler ve çok daha fazlasına kolaylıkla erişebilirsiniz. Objeler yerine tablolara da göz atabilirsiniz. Vahşi doğadan bir esintiyi evinize taşımak için en ideal ve kolay yollardan biri olan hayvan desenlerini kullanırken aşırıya kaçmaktan kaçının. Hayvan desenlerini tropik bitkilerle, doğal malzemelerle tasarlanan mobilyalarla bir arada kullanarak 'tribal' olarak adlandırılan dekorasyon trendini başarıyla evinize taşıyabilirsiniz.