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Del Valle: "Hedef için buradayız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Venezuelalı futbolcusu futbolcusu Yonathan Del Valle, ligde son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını söyledi.

11.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:59Del Valle:
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un Venezuelalı futbolcusu futbolcusu Yonathan Del Valle, ligde son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını söyledi.

Giresunspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Yonathan Del Valle, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Del Valle, hedeflerin gerçekleşmesi için Giresun'da olduklarını belirterek, "İçeride ve dışarıda maç kazanmak güzel bir şey. Bursa'dan Giresun'a üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz" dedi.

Son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Del Valle, "Takım içerisinde iyi bir motivasyon var ve herkes mutlu. Gün gün çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz belli bu hedef için buradayız" şeklinde konuştu. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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