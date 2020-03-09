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Dele Alli'nin Premier Lig'te Attığı 50 Gol

Tottenham Hotspur'un İngiliz On Numarası Dele Alli, Premier Lig'te 50. golüne ulaştı. Mayıs 2015'ten beri Tottenham forması giyen Dele Alli, bugüne kadar toplam 153 kez Premier Lig maçına çıktı.

09.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:21
Tottenham Hotspur'un İngiliz On Numarası Dele Alli, Premier Lig'te 50. golüne ulaştı. Mayıs 2015'ten beri Tottenham forması giyen Dele Alli, bugüne kadar toplam 153 kez Premier Lig maçına çıktı. Dele Alli'nin Premier Lig'te Attığı 50 Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Tottenham Hotspur, Tottenham, Spor
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