Delen'den Esnaflara Ölçü ve Tartı Aleti Uyarısı

Sanayi ve Teknoloji Sinop
İl Müdürü Feridun Delen, damgası kopmuş, bozulmuş ve süresi geçmiş ölçü aleti kullanan esnaflara, 10 bin liraya kadar varan para cezası uygulanacağını söyledi.
Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerini kullanan kişilerin çok hassas olmaları gerektiğini dile getirdi.
Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiğine işaret eden Delen, "İşin niteliğine göre gerekli şartları yerine getirmeyen kişilere 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen para cezaları uygulanıyor. Onun için bu aletleri kullananların kul hakkı açısından da vicdanlarının sesini dinlemeleri gerekir. Bu kapsamda ayar ve ölçülerin periyodik bakımının mutlaka yaptırılması gerekir." diye konuştu.
Sinop, Güncel
Kaynak: AA