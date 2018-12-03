Delgeç Ekran, Çentikli Ekrandan Çıkış Bileti Bu Olabilir!

Huawei
Delgeç Kameralı Ekran ile Çentikli Ekran Modasından Geri Adım Atıyor!
Çinli akıllı telefon üreticisi, Çentikli Ekrana Delgeç Ekran çözümü getiriyor. 3 Aralık
'ta duyurması bekleniyor.
Essential PH-1 ile doğan ve Apple
'ın iPhone X modeli ile popüler olan, 2018'i bir anlamda Çentikli Ekran yılı haline getiren özelliği Asya
Pazarı öldürmeye; yani kaldırmaya hazır görünüyor. Samsung
'un "Infinity-O" yada "hole punch" – Delgeç Ekran olarak duyurduğu yeni selfi kamera sistemi geliştiriciler konferansında ilk olarak karşımıza çıkmıştı. Samsung muhtemelen Galaxy S10 ile bu özelliği kullanıcılarına sunacak. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei elini daha çabuk tutup, bu Delgeç Ekran olarak adlandırılabilecek yeni modeli tüketici ile ilk olarak buluşturmaya daha yakın.
The Verge haberine göre, Huawei Nova 4 3 Aralık'ta muhtemelen bu özellik ile karşımıza çıkacak. Bunu destekleyen bir başka görselde, Çinli şarkıcı Jakson Lee tarafından canlı yayında gösterilen bu model.
This is Huawei Nova 4 with camera hole in the screen.
(via https://t.co/eTSt5P4EPI) pic.twitter.com/sbTvgL89WW
— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 28 Kasım 2018
Gördüğünüz gibi, aslında telefonun üst merkezinde konumlandırılmış bir çentik yok. Bunun yerine, selfie kamera için sol üst köşede tek bir delik var.
Böyle bir ekran, telefonların ekran-vücut oranını daha da yükseltmelidir, ancak yakından bakarsanız, ekranın altında daha kalın bir "çene" çerçeve olduğunu görebilirsiniz.
Android telefon üreticilerinin bu çeneyi küçültememesinin nedeni, ekranın şerit kablosunun takıldığı yer olmasından kaynaklanıyor.
iPhone X, XS ve XS Max, benzersiz esnek ekran tasarımı sayesinde herhangi bir "çene" ye sahip değil.
Bugüne kadar, Apple, iPhone X, XS ve XS Max'in dört kenarının her birinde aynı kalınlıkları yapabilen tek akıllı telefon üreticisi şirket olarak dikkat çekiyor. Bu telefonlar telefonun içinde geriye doğru bükülebilen esnek bir ekran kullanıyor.
Sonuç olarak çene olarak tabir edilen alan Android telefonlar daha incedir ancak; ekran altı daha pahalıya mal oluyor be modellerin fiyatlarının yüksekliği de bundan kaynaklanıyor.
iPhone XR aynı esnek ekran altı yüzeyine sahip olmadığı için çerçevesi diğer modellere göre kalındır.
3 Aralık'a fazla bir zaman kalmadı, Huawei muhtemelen beklediğimiz şeyi bize gösterecek.
Delikli Kamera Ekranı – Delgeç Ekran Çentik modasından bir çıkış bileti olabilir.
3 Aralık,Huawei
03 Aralık 2018 Pazartesi 03:37