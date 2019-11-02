Haberler » Güncel » Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı

Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı

Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktıDelhi (DHA) ? Hindistan'ın başkenti Delhi'de, bir park etme anlaşmazlığı sebebiyle avukatlar ve polisler arasında çatışma çıktı.

02.11.2019 17:18
Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı
Delhi (DHA) ? Hindistan'ın başkenti Delhi'de, bir park etme anlaşmazlığı sebebiyle avukatlar ve polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında bir polis aracı da yakıldı.
Delhi'de bulunan Tis Hazari mahkemesinde meydana gelene olayda, bir avukatın bir polisle park yüzünden tartıştığı ve avukatın gözaltına alındığı belirtildi. Avukatın arkadaşları, gözaltına alınan avukatın serbest bırakılması için uğraştıkları esnada polisin ateş açtığını iddia ederken, sonrasında bir polis arabasının ateşe verildiği vurgulandı. Bölgedeki yerel kaynaklara göre polisin açtığı ateş sebebiyle yaralanan bir avukat, yakınlarda bir hastaneye kaldırıldı.
Avukatların polislerden kendilerini savunmak için mahkemeye saklandıkları ve mahkeme içerisine polis ve medyanın girmesini engelledikleri belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de aracın yanması ile polis ve avukatların karşı karşıya geldikleri anlar görüldü.
Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:38 Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı
01:26 DHA YURT BÜLTENİ - 20
01:19 "Robotex Turkey Festivali" başladı
00:56 Sahte içki operasyonu
00:50 Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
00:38 Umuda Koşanlar Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım
00:32 Esenler'de çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
3.11.2019 01:41:09